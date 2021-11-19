荃灣豐澤開倉特賣場2021直擊，iPhone、iPad、MacBook、Dyson、家電等低至3折劈價散貨｜一年兩度的豐澤開倉特賣場再次在荃灣舉行，大量手機、平板、電腦及家電等產品劈價求售，就連iPhone、MacBook、Dyson等名牌都有。而今次同樣需要預先登記後才可進入選購，立刻看看如何登記，以及即看記者首日入場直擊場內有什麼值得入手的產品。



今次豐澤開倉特賣場仍有不少抵買產品，不少人爭相搶購。（林勇攝）

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今次豐澤開倉特賣場只限易賞錢會員參加，需要利用App內的連結登記才可，日期為2021年11月22日至25日，早上11:30分至晚上8:00（每段購物時間為1小時，共6個時段）。中籤會員將會收到手機短訊SMS通知。

👇👇即睇登記入場方法及步驟👇👇

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買前注意保養期

特賣場今次同以往一樣，大量手機、手提電腦及家電大劈價，包括iPhone、Samsung手機、iPad、MacBook、Dyson及其他著名家電，大部份產品都相當抵買。不過需要留意是，大部份產品均是陳列品未必有保養。

這些都是每日限量產品，有興趣的買家就要早點入場。（林勇攝）

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🖥MacBook、iMac、手提電腦類別

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📱手機、iPad、智能手錶、相機類別

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🎧耳機、喇叭及其他類別

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📺家電及美容類別

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地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓



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