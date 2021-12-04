小米產品選2021｜小米近年憑著「多產」以及「高性價比」兩大元素在科技界打出名堂，不單在手機方面有機海戰略，在家品市場方面小米的足跡也是遍佈生活的各個範疇。

今年在香港有售的小米產品，少說也有數十款，究竟哪樣才是真正抵玩之作？《香港01》科技玩物記者就在以下為大家精選了今年小米旗下性價比特別出色、功能又不俗的產品。



連計手機、家電，小米今年在香港一共推出了數十件新產品，難免叫人花多眼亂（圖 小米）

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精選2021年小米10大抵買出品、手機首推 Xiaomi 11T Pro

小米的「老本行」為智能手機開發，而今年小米就大開「機海戰略」，旗下三大手機品牌 Xiaomi、Redmi、POCO 今年合共出品多達 20 多部，當中有不少性價比出眾佳作，但要講規格與功能都恰到好處的，年尾上市的旗艦高階款 Xiaomi 11T Pro 值得稱為今年小米最抵買手機之一。

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Xiaomi 11T Pro 採用 Qualcomm Snapdragon 888 處理器，規格基本上與其他主流 Android 旗艦沒太大分別，但其「必殺」之處在於支援 120W 的超級快充，可以在 20 分鐘之內（官方數據是 17分鐘）將手機電池充滿。

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