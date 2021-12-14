iOS 15.2 升級｜Apple 在推出 iOS 15.1 僅僅個多月後，在今日（12 月 14 日）正式推出 iOS 15.2 的系統更新，除了填補一些系統上的小漏洞之外，今次亦加入了不少新功能。



iPhone 13 Pro 系列的微距模式雖好，但自動切換的設定教人頭痛，來到今個版本的更新終於獲得改進（圖 Apple）

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iOS 15.2 更新 5 大必知功能

Apple 之所以會在這麼短時間內就推出另一個大更新，某程度上是因為有幾個新功能未趕及在 iOS 15.1 時推出，例如 Apple Music Voice Plan 以及為 iPhone 13 Pro 系列機種而設的微距模式切換鍵，這些在今個版本都補足了。

Apple Music Voice Plan 被視為 Apple 旗下最入門的平價訂閱音樂串流方案，雖然有著少量限制，但對個人用戶而言的確吸引（圖 Apple）

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在 iPhone 13 系列發表之時，Apple 曾宣布會為 Apple Music 帶來全新的語音點播訂閱選項 Voice Plan，亦隨 iOS 15.2 正式開放。Voice Plan 月費為港幣＄28，用戶可以透過所有支援 Siri 的裝置如 iPhone、AirPods、HomePods 等以語音點播歌曲，或是透過歌單、電台收聽 Apple 為用戶揀選的音樂。

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