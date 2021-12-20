Apple／Dyson 六折、聖誕禮物30件推介｜聖誕節將至，平安夜到27日假期的派對應該已經約定，但每年到這個時候也要煩惱，買什麼聖誕禮物給家人﹑伴侶，或在派對交換。豐澤﹑ElecBoy 就推出聖誕節優惠，多件數碼產品劈價出售，而數碼產品大多是實用之選，男女生收到都適合，絕對是聖誕禮物必睇的選擇之一。



👉 iPhone電池｜4大訣竅延長壽命、續航力 健康度低過幾多就要換？

豐澤買電視優惠碼

由即日至 12 月 31 日期間，豐澤網店限定推出「Party & Chill 影音派對」優惠，電視﹑Soundbar﹑無線音箱低至 45 折出售。如買電視的話，可以再用優惠碼「TV500」，獲得折上折優惠：滿$3,000減$200﹑滿$6,000減$300﹑滿10,000減$500。

👇👇豐澤聖誕節影音產品優惠👇👇

+ 9

👉 13個WhatsApp功能打工仔必學 群組放假變靜音 完美隱藏已讀不回

ElecBoy 聖誕購物賞

即日至 12 月 26 日，只要註冊成 ElecBoy 會員，並填妥活動表格即可登記抽籤，用超優惠價買其中一款人氣產品，包括 HomePod mini﹑Dyson Micro 1.5kg 吸塵機﹑Daewoo SK1 無煙燒烤爐﹑Vidal Sassoon 無線自動捲髮器﹑小米 27 吋螢幕﹑Joy Bold M Box可摺健身單車。

👇👇ElecBoy 會員限定抽籤搶購產品👇👇

ElecBoy 折上折優惠券

ElecBoy聖誕節優惠有過千件產品低至 19 折出售，會員成可以在買滿指定金額後，輸入優惠碼獲得額外折扣：滿$1000減$50﹑滿$4000減$200，用 Mastercard 和恒生信用卡亦有專屬優惠：

👇👇ElecBoy聖誕節優惠👇👇

+ 6

👉Disney+夾Plan騙局｜收看1日即被cut 網民：幾十蚊都要夾抵死

同場加映：日本福袋2022｜PS5／iPhone都有！Amazon、樂天等8大網店搶購攻略



日本福袋2022｜PS5／Switch／iPhone都有！Amazon、樂天等8大網店攻略！雖然近期因疫情不能去日本shopping，未能年末、新年於日本血拼，搶購超抵買的「福袋」。其實不少大型網店可以網上購買，而且不少熱門福袋更提早一個月限量預購，想買心頭好就要及早搶購。👉日本福袋2022｜PS5／iPhone都有！Amazon、樂天等8大網店搶購攻略