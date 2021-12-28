浴室寶｜要對抗香港的「濕凍」，當然要利用不同的保暖家電，如果不想洗澡時，邊換衫邊「打冷震」，部分人會安裝浴室寶維持浴室溫度。不過浴室寶的類型眾多，安裝複雜，到底哪一類浴室寶才適合自己浴室的設計，以及使用需要呢？消委會就曾分享過 4 類浴室寶的特色和優缺點，應該能在選購浴室寶上提供一些想法。



天花式浴室寶

安裝在浴室頂部的浴室寶應該比較常見，特別是有著假天花設計的新式裝潢。由於安裝在天花，有著更平均的氣流效果，暖氣也能更快地流通到整個浴室。不過，天花式浴室寶對浴室高度（樓底）有較高要求，或有假天花才能安裝，所以並非適合所有單位。

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窗口式浴室寶

安裝在窗口上，如一般浴室的抽氣扇位置一樣，亦可直接用來取代抽氣扇，無需如天花式般另外接駁風管。只要浴室有窗，大多都能安裝，利用本身窗口或抽氣扇位置，較為慳位，安裝也很方便，而且抽風力比較強，一機兩用。缺點上，正正是必須有窗才可安裝，即「黑廁」不能使用，而且用家要購買和窗口大小適用的浴室寶才可，選擇上或會受限。

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掛牆式浴室寶

較為泛用的一類，沒有窗或想保留抽氣扇的用家可以選擇，安裝在牆身即可。適合大部分浴室設計，不過要另駁風管到室外，外露的風管或令浴室整體較不美觀。

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移動式浴室寶

不局限安裝位置，可用掛鉤直接掛在浴室內，隨時裝拆，或放到其他房間使用。優點是不用安裝直接使用，能根據自身需要放到不同房間當作暖爐，較其餘三種靈活。當然有得必有失，移動式浴室寶的暖氣送風效果一般較其他三類弱，氣流效果也較不平均。

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乾衣效果比較

部分人會利用浴室寶乾衣，根據消委會的測試，樣本中的天花式浴室寶最快乾衣時間少於 2 小時，而最慢的為窗口式浴室寶，長達 11 小時，乾衣時間差約 5 倍。

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用電情況

夏天要開冷氣，冬天又要開浴室寶﹑暖爐，長遠計當然要考慮電費。消委會測試反映，假設一個月乾衣 15 次，以一度電平均 $1.2 計算，最貴的乾衣電費為 $108（窗口式)，最平只要約 $12.6（天花式），電費相差 8.5 倍。用家可透過這測試，再參考自己使用浴室寶的情況，以及浴室設計，考慮哪一種浴室寶更適合。

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