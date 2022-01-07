小米手機被爆有「文字審查」｜手機私隱近年成為用家關心的議題，有時開口講完某一個內容，上網看到該廣告就不禁令人擔心，朝夕相對的手機是不是正在監察你的生活。近日，台灣國家通訊傳播委員會（NCC）就爆出，其中一款小米手機，經測試後竟發現有文字審查的問題，恐會侵害用戶的個人隱私。



早在 2021 年 9 月 21 日，立陶宛國防部網路安全中心就揭露，小米公司在歐洲出售的 Mi 10T 5G 手機，內建的 App 竟有文字審查功能，因此台灣 NCC 才開始委請電信技術中心（TTC），實測台灣出售的小米 Mi 10T 5G 手機，有沒有類似的問題。

今次懷疑內設「自我審查」功能的小米 Mi 10T 5G （小米）

7 內建 App 會文字審查？

經 TTC 的測試，發現小米 Mi 10T 5G 手機內，有 7 款內建 App 具有文字審查功能，包括：個性主題、音樂、套裝軟體安裝程式、手機管家、垃圾清理、下載管理、小米視頻。這些 App 內從「globalapi.ad.xiaomi.com」伺服器下載「台灣獨立」﹑「六四事件」﹑「香港獨立媒體」，甚至「巴哈姆特」等，大多涉政治敏感的詞彙進行比對的檔案（MiAdBlacklistConfig），或有阻絕連網或把相關瀏覽行為回傳伺服器的疑慮。

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NCC 指出，這些比對檔案包含政治﹑宗教﹑人物等，簡體、繁體和英文詞彙共 2000 多項，而各國廠牌手機對涉隱用家私隱的功能，都會提供開啟或關閉該功能設定，但這款小米手機並沒有提供選擇功能，即使伺服器上的過濾檔案已被清空，但仍有隱私被回傳的疑慮。

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台灣小米回應

針對 NCC 的報告，台灣小米強調：

「小米從來沒有，將來也不會限制、回傳或阻隔手機用戶的任何個人行為，例如搜尋、打電話、瀏覽網頁或使用第三方通訊軟體」

用戶隱私安全是我們的奮鬥方向，我們以最高標準經營並遵守本地和區域的法律規範。

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而小米亦有解釋，NCC 報告中指出的檔案，是用來管理廣告商在小米內建APP中的推送付費廣告內容，用來保護用家免受色情﹑暴力﹑仇恨言論等影響，是 Smart Phone 和社交網站中常見的做法。

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NCC 同時呼籲手機用家，在使用和購買手機時都應審慎，重視並提高保護個人資料和私隱的安全意識。

資料來源：ctwant

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