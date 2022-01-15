2022 值得期待新手機｜踏入新一年，雖然肺炎疫情、晶片短缺等因素依然未除，但各手機廠在推出新機方面的步伐並未停下，甚至有廠商早在上年年尾已經為了 2022 年的第一季即將推出的新旗艦鋪路，即使有廠商如 LG 等已經淡出市場，Samsung、小米、Apple 等的競爭在未來一年似乎繼續越演越烈。



踏入 2022 年，不少注目度高的新機似乎都有著可摺疊設計的元素（林勇 攝）

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2022 年 10 大值得期待新手機、摺機或有驚喜？

除了必然會推出的旗艦 Apple iPhone 14 以及 Samsung Galaxy S22 等等新機之外，根據目前的市場傳聞，在 2022 年或者有另一支異軍正在蘊釀，尤其上年度 Samsung 的 Galaxy Fold 3 大受歡迎以後，市場似乎認為「摺機」設計尚有可作為，預計今年將會迎來另一個摺機的爆發期。

不求旗艦規格、轉向平價埋手，一樣有選擇，例如極有可能在今季發表的 iPhone SE 3？

👇👇👇按圖放大看2022年10大新機傳聞規格及預計發表日期👇👇👇

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看著一堆「期貨」未有太大感覺？不如望望 2021 年其中部份抵買機種？小米在 2021 年的成績不俗，除了在手機出貨量上一度超越 Apple，在今年他們又更切實地執行了「機海戰略」，幾個品牌合計推出近 30 部手機👉👉👉《香港01》科技玩物記者就在小米今年的云云機海當中，挑選出 10 部在功能、規格上都不俗的機種，供各位在買機前參考。