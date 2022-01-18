iPhone 13 取消語音降噪｜iPhone 13 系列發售剛好一季時間，已經售出超過 4000 萬部，絕對稱得上是近幾年來最受歡迎的 iPhone 出品，然而最近就被用戶揭發 Apple 竟然悄悄地刪去了一個歷代 iPhone 都有的功能 － 通話語音降噪。



iPhone 13 的用家有否覺得，最近通話時對方總是聽不清楚你的說話？（圖 Android Authority）

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Apple 官方證實 iPhone 13 取消通話語音降噪功能

在 iPhone 13 系列前發售的 iPhone 系列產品，全部都加入了名為「Phone Noise Cancellation（通話語音降噪）」的功能，並可以在設定中進行開關；此功能開啟後用戶自身是不會有任何感覺的，但就會透過幾個咪高峰的協作過濾用戶身邊的雜音、讓通話的對方可以接收到更清晰的語音。

然而在 iPhone 13 系列推出市場之後，就有為數不少的用戶發現通話語音降噪功能似乎失效，在設定選單中亦再找不到開關選項，結果在一再求證之下，Apple 技術支援部門近日終於作出明確回覆，指 iPhone 13 全系列都不再支援有關語音降噪功能，但就暫時未有提供任何具體緣由。

在 iPhone 13（右）設定的「Audio/Visual」選項中，再沒有過往歷代通話語音降噪功能的開關選項

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外媒 9to5Mac 引述其中一位讀者 Steve 的個人經歷，他就是其中一位關心語音降噪功能的 iPhone 13 系列用家，原本以為這只是新機的其中一個小 Bug、可以經軟件更新以修正，誰不知在等待數月之後，得到的答案居然是 Apple 有意地將這個存在多年的固有功能刪走，叫人大惑不解。

Apple 官方回應指語音降噪功能當真是不存在於 iPhone 13 當中（圖 9to5Mac）

另外亦有用戶反映 iPhone 13 似乎並未完全刪走此語音降噪功能，但就存在於「似有還無」的故障狀態，例如在 FaceTime 時會因為不能關上的語音降噪而令自己的聲音被遮蔽，又或是在車內通話時因為未有降噪而導致 iPhone 13 與 CarPlay 的語音重疊、做成嚴重的迴聲問題等等。

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Apple 6 個 公認失敗／自主淘汰功能

按照目前官方的回應態度，Apple 內部似乎不認為 iPhone 13 有必要重新加入通話語音降噪功能，而事實上，在 Apple 多項產品的換代史上，不止一個功能因為各種原因而被刪走、取代、甚至被直接遺忘，同時亦有些決定到現在仍然被用家們公認為「失敗」或「不方便」的，以下就有 6 個經典例子👇👇👇

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