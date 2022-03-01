MSI Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition 開箱｜「工欲善其事必先利其器」，玩家要有出色的遊戲表現，除了對自身技術的提升外，硬件更是不可缺少的部分。MSI 和遊戲廠商 Ubisoft 合作，推出的MSI Crosshair 15 R6E 電競手提電腦，可能是令射擊玩家最能產生共嗚的 Notebook。



MSI x Ubisoft

提到射擊遊戲，Ubisoft 的《Rainbow Six》系列一定榜上有名，MSI 與 Ubisoft 合作推出的限量聯名特仕版電競 Notebook - Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition，正正精準命中 FPS 遊戲玩家的心。

MSI Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition

在 Crosshair 15 的基礎上，大量加入《Rainbow Six Extraction》（《虹彩六號：撤離禁區》）元素，令電競味提升一個層次。R6E 版的外觀以「外來生物分析與收容虹彩小隊」作為靈感，把象徵菁英團隊的探員服裝與隊徽圖案融入設計，再加上科幻感極重的配色，令 Crosshair 15 在外觀上已先聲奪人。

MSI 獨創RGB光譜電競鍵盤

容許在分享硬件規格前，先講這部電競 Notebook 在開箱時的最大驚喜 - 鍵盤。Crosshair 15 R6E 用上 MSI 獨家創新研發炫彩光譜電競鍵盤，科幻感重的黃、藍、綠三色多彩設計，「WASD」用上透明鮮黃色鍵帽，明顯為 FPS 玩家而設。只要和上代的Crosshair 15 比較就能明顯看到分別之大。

和滑鼠不同，使用電競 Notebook 的用家大多不會再外置配鍵盤，因此記者認為電競 Notebook 的鍵盤要求應該要較高。Crosshair 15 R6E 不只 RGB 效果出色，實際操作上也有驚起。足夠深的鍵程和實在的按鍵回饋，對於玩家來說都是理想的手感，加上包含右邊數字鍵的100%鍵盤，就算是文書處理也非常方便。

高階電競硬件

作為電競 Notebook，Crosshair 15 R6E 除了外觀，硬件上也達到高效能水平。 Intel 7製程的 12 代 i7 CPU，比上代多了 8 核心。再加上 Geforce RTX 3060 GPU，絕大部分遊戲都能以高效運行。

螢幕提供 15.6" QHD 165Hz 的配置，以及支援光線追蹤技術，高解析度和高刷新率令遊戲的畫面保持順暢。特別是 FPS 玩家，165Hz 直接提升遊戲表現，比對手更精準命中目標。

（陳錦洪 攝）

電競級散熱

另一個電競 Notebook 要留意的設計，就是散熱系統是否足夠使用需要。Crosshair 15 R6E 保留底部的「蜂巢散熱孔」，設計可以看到內部散熱導管，以及在「蜂巢」邊緣有墊高設計的細節，提升散熱效能。記者實試連續玩《Rainbow Six Extraction》4個小時，機身﹑鍵盤也沒有過熱問題，熱風主要經左邊和後方的散熱孔排出。

限量聯名組合禮

Crosshair 15 R6E 同時搭贈《Rainbow Six Extraction》豪華版限量聯名組合禮，包括遊戲﹑主題滑鼠和滑鼠墊。所有配件同一系列，帶給玩家更完整的遊戲體驗。

MSI Crosshair 15 Rainbow Six Extraction Edition 規格：



CPU：Intel Core i7-12700H 14Core 4.7Ghz



螢幕：15.6'' QHD 165Hz DCI-P3 100% Anti-Glare



顯示卡：GeForce RTX 3060 Laptop GPU 6GB



記憶體：Dual Channel 16GB DDR4-3200（8GB*2）



儲存空間：1TB PCI-E 4.0 SSD



乙太網路：Gigabit + WiFi 6



價錢：原價$16,999；限時居家防疫優惠價 $14,999



官網詳細介紹:https://hk.msi.com/Landing/12thGen-GL/nb

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