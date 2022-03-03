青衣方艙醫院隔離Checklist｜第五波疫情令確診人數激增，為了隔離和治療大量確診者，政府委託中國建築國際興建8個社區隔離及治療設施，包括最近交付的青衣方艙醫院。疫情肆虐，市民也應該要做足兩手準備，就算不幸被要求隔離也能應付。記者整合以下 13 件必備的數碼用品清單，方便大家執定「數碼走佬袋」。



轉插／拖板必帶

在青衣方艙醫院剛接收確診者時，就有網民發現供入住的房間內，提供的是內地制式的兩腳插頭。而方艙醫院管理知悉相關情況後，也已經向每個房間提供額外轉插器及拖板，現已可透過這使用香港制式的三腳插電器。

不過，正如剛提到要有兩手準備，在隔離期間如電子產品沒電無法使用，時間真的太難過。因此，仍建議在「數碼走佬袋」中準備一個轉插或拖板，以應付各種情況。

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