M1 Ultra晶片解構 / 跑分流出 單核/多核/GPU表現均完勝Mac Pro

Apple發布會2022 M1 Ultra晶片解構／跑分流出｜除了iPhone SE3、iPad Air 5，Apple 在剛舉行的《Peek Performance》發布會中發布全新「M1 Ultra」處理器，這款進化版的M1 Ultra到底會有多強大呢？外國已有晶片解構及跑分流出，發現M1 Ultra的戰鬥力是「突破天際」！



M1 Ultra晶片解構跑分流出 戰力完爆Radeon Pro W6900X

是次發布會一大亮點是新的Apple自家晶片「M1 Ultra」，以及搭載了這全新晶片的電腦「Mac Studio」。M1 Ultra的特色就是「強」，它以新技術將兩枚M1 Max 晶片合而為一，據官方資料不論其規格還是表現、效能都是現時最頂尖的級數；它配備20核心CPU、64核心GPU（比M1多8倍），與最高階電腦GPU相比都可提供更強的效能表現，卻少用200w電力，耗電比率相當低。

外國知名硬體效能評測網站Geekbench在蘋果發布會後出現了M1 Ultra的跑分數據，結果是單核分數1793、多核分數則為24055。

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對比之下，之前最高端的Mac Pro主機使用的28核Intel Xeon W晶片，跑出的分數為單核1152、3核19951，M1 Ultra比它分別提升56%和21%。蘋果官方說M1 Ultra的CPU表現比28核Mac Pro快60%，大概就是指這個單核表現了。

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至於GPU效能方面，官方公布的數據是M1 Ultra則比27吋iMac快4.5倍、比最高階的Mac Pro的Radeon Pro W6900X高出80%；不過GPU表現方面暫時未有benchmark比較。這麼強的晶片，售價當然也不簡單，有關Mac Studio和M1 Ultra的詳細介紹及價錢可見另文：

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