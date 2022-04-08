消費券Nokia 手機優惠｜政府日前正式發放 2022 年度的消費券的第一期＄5,000，從各大零售店以及腦場的人潮可見，不少市民收到消費券之後都打算用來買手機。

不過如果不打算「一炮過」耗盡＄5,000、甚至是以平價為首要目標的話，近年醉心平價機開發的 Nokia 出品應該是不少人的心水之一，而今日（4 月 8 日）Nokia 品牌更有新品 C21 及 G21 推出市場，同時不少舊作都有消費券優惠。



安心後備平價機、Nokia C21

Nokia C21 乃是 HMD Global 在上月 MWC 期間發表的新 Nokia 機種，仍然是以平價為主力賣點，當中較入門的 Nokia C21 入門級別的 Unisoc SC9863A 處理器，記憶體配置為 2GB RAM+32GB ROM，售價＄898，僅僅作為日常溝通之用、或是當成後備機還可，如果有一定的遊戲需求還是想想更高階的選擇吧。

支援口罩解鎖、Nokia G21

另一部預計在 4 月 14 日登陸香港市場、售價＄1,798 的 Nokia G21 在規格上就較 C21 吸引一點，採用的是 Unisoc T606 處理器及 5000 萬像素主鏡頭。

另外 G21 的屏幕雖然只有 720p 級數，卻又支援 90Hz 高更新率。同時 G21 亦是 Nokia 品牌下首部支援口罩解鎖的手機，即使在 Android 機而言都是相當罕見的功能。

Nokia 出品手機／平板消費券優惠

在 HMD Global 旗下的 Nokia 品牌，雖然過去幾年都沒有甚麼亮眼的旗艦上市，但在中低價位的出品上，品質仍算是相當平穩，如果追求長效使用、或是當成後備用機的話其實亦不失為一個好選擇，而趁著政府發放＄5,000 消費券，不同零售商以及電訊商都有推出 Nokia 的相關優惠，除了減價更有額外贈品👇👇👇

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