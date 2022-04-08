消費券｜Nokia新作C21、G21平價抵港 舊型號再減$300兼送贈品
消費券Nokia 手機優惠｜政府日前正式發放 2022 年度的消費券的第一期＄5,000，從各大零售店以及腦場的人潮可見，不少市民收到消費券之後都打算用來買手機。
不過如果不打算「一炮過」耗盡＄5,000、甚至是以平價為首要目標的話，近年醉心平價機開發的 Nokia 出品應該是不少人的心水之一，而今日（4 月 8 日）Nokia 品牌更有新品 C21 及 G21 推出市場，同時不少舊作都有消費券優惠。
安心後備平價機、Nokia C21
Nokia C21 乃是 HMD Global 在上月 MWC 期間發表的新 Nokia 機種，仍然是以平價為主力賣點，當中較入門的 Nokia C21 入門級別的 Unisoc SC9863A 處理器，記憶體配置為 2GB RAM+32GB ROM，售價＄898，僅僅作為日常溝通之用、或是當成後備機還可，如果有一定的遊戲需求還是想想更高階的選擇吧。
支援口罩解鎖、Nokia G21
另一部預計在 4 月 14 日登陸香港市場、售價＄1,798 的 Nokia G21 在規格上就較 C21 吸引一點，採用的是 Unisoc T606 處理器及 5000 萬像素主鏡頭。
另外 G21 的屏幕雖然只有 720p 級數，卻又支援 90Hz 高更新率。同時 G21 亦是 Nokia 品牌下首部支援口罩解鎖的手機，即使在 Android 機而言都是相當罕見的功能。
Nokia 出品手機／平板消費券優惠
在 HMD Global 旗下的 Nokia 品牌，雖然過去幾年都沒有甚麼亮眼的旗艦上市，但在中低價位的出品上，品質仍算是相當平穩，如果追求長效使用、或是當成後備用機的話其實亦不失為一個好選擇，而趁著政府發放＄5,000 消費券，不同零售商以及電訊商都有推出 Nokia 的相關優惠，除了減價更有額外贈品👇👇👇
消費券 2022 八大常見 Q&A
1. 消費券 2022 版本之總額為多少?
今次派發的消費券總金額為港幣$10000對比 2021 年的版本「加碼」一倍。
2. 消費券的發放時間為?
2022 年版本的消費券將分兩期發放第一期將會在 4 月 7 日發放第二期則預計在 2022 年年中發放具體日期則有待公布。
3. 消費券之使用期限是?
2022 年第一期之消費券的到期日為 2022 年的 10 月 31 日即總共有半年有多的時間供消費較 2021 年時的消費券有更長的使用期。
4. 消費券之申請資格
凡居於香港的 18 歲或以上市民、以及新來港人士均可申請；當中不包括外傭、持工作簽證來港工作的外地人士以及留學生。
5. 上年度已經領取過消費券人士，需要再進行申請嗎?
如為 2021 年合資格並已經成功接收過＄5000 消費券的市民，2022 年的第一期、即額度＄5000 的消費券將自動注入同一個支付工具的帳號並不需要重新申請政府指合資格市民多達 680萬人。
6. 可供接收消費券之支付工具
2022 年第一期消費券的接收支付工具依然是八達通、Tap&Go、WeChat Pay 以及 AliPay。至於第二期的消費券政府表明有可能會對可以接收消費券的支付工具選擇進行增減但詳情仍在研究當中。
7. 可以更改接收消費券支付工具嗎?
市民在接收第一期消費券時不能更改接收消費券的支付工具只能繼續使用與 2021 年消費券當時的同一工具接收；而第二期時政府將開放讓市民轉換收款工具然而詳情仍待進一步公布。
8. 八達通接收消費券安排
首次支取時會先存入＄3000 至卡內，其後的＄1000 款額會在往後拍卡時自動增值至八達通卡內的餘額中，但仍以＄3000為上限；至於＄5000 額度中最後的 $1000 將會在首$4000 用完後的下一個月之 16 日接收、最後接收限期為 11 月 16 日。
而八達通用戶除了要留意消費券是以分期派發之外，又要留意消費券是以已登記的一張八達通卡為儲存依據，故如果是以實體卡進行登記，就需要進行「拍卡」的一步才能領取消費券。