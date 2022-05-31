iPhone14終加入常亮屏幕顯示？彭博爆料：僅得2個型號可以使用
iPhone 14 Always-On 常亮屏幕｜Apple 下一代 iPhone 如無意外即將在 9 月與大家見面，但在此之前，除了網上會有一連串的流出之外，Apple 在 6 月頭的開發者大會 WWDC22，其實亦會為 iPhone 14 進行另類的「預熱」－ 根據彭博（Bloomberg）方面的消息，Apple 下星期發表的新 iOS 16，很可能加入了與 iPhone 14 系列功能的相關資訊。
彭博爆料：iPhone 14 系列兩型號加入 Always-On 顯示
美國彭博科技編輯 Mark Gurman，近年在 iPhone 產業鏈得到的消息十分靈通，上年度預言 iPhone 13 系列功能的命中率都不俗，而在最新一期的彭博通訊《Power On》當中，Mark Gurman 就指出 Apple 將會在 WWDC 大會上發表全新設計的 iOS 16，據說在全個系統上下都會見到大刀闊斧的變化，例如通知介面、iPad 的多工操作、訊息以及健康監測等等都會以全新面貌示人。
而在通知介面方面，Mark Gurman 就特別提到 Apple 將會在 iOS 16 的鎖定介面上多作著墨、新加入類似 Home Widget 的卡片介面，而這些卡片又將適用於 Always-On 常亮屏幕顯示，換言之即使在 iPhone 上鎖後，這些卡片上的資訊亦可以連同時間、通知等資料繼續長時間顯示在屏幕之上，用戶不需要解鎖就可以見到相關的通知及資料。
然而，Mark Gurman 又預測，iPhone 14 系列的四個機型當中，就只有較高階的 iPhone 14 Pro 及 14 Pro Max 可以得到 Always-On 功能，事關雖然 iPhone 14 系列全機種都將採用 AMOLED 屏幕，但 iPhone 14 Pro 及 Pro Max 兩機將採用更進階、可調節顯示頻率的 LTPO AMOLED，最低可將屏幕更新率調至 1Hz，即使長亮仍可以大大減少電力消耗。
Always-On 顯示功能已存在 10 年以上？
Always-On Display、常亮屏幕顯示功能可以在手機上鎖／休眠時顯示時間、通知等基本資料，通常會出現在使用 AMOLED 屏幕的手機之上，皆因 AMOLED 每粒像素都可以單獨發光，使其局部用於顯示資訊的用電量會比需要整塊背光板通電作顯示的 LCD 屏幕較少。
其實 Always-On 並非甚麼新科技，早在連智能手機都未曾流行起來的時代、2008 年時發表的 Nokia 6303 上已經首次出現，其後隨著 AMOLED 屏幕開始普及，Always-On 功能亦在 Android 手機族群中流行起來，例如 Samsung 就在 2016 年時侯上市的 Galaxy S7 系列中首次加入這項功能。
而過去幾年，由於 2019 年登場的 Apple Watch 已加入了 Always-On 功能，在之後上市的 iPhone 12、13 系列都有不少傳聞指 Apple 將會加入同樣的功能，然而一直只聞樓梯響，而如今既然 iOS 16 將會在鎖定畫面上有新的設計，看來是萬家俱備了？
資料來源：Bloomberg
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