iPhone 14 Always-On 常亮屏幕｜Apple 下一代 iPhone 如無意外即將在 9 月與大家見面，但在此之前，除了網上會有一連串的流出之外，Apple 在 6 月頭的開發者大會 WWDC22，其實亦會為 iPhone 14 進行另類的「預熱」－ 根據彭博（Bloomberg）方面的消息，Apple 下星期發表的新 iOS 16，很可能加入了與 iPhone 14 系列功能的相關資訊。



彭博爆料：iPhone 14 系列兩型號加入 Always-On 顯示

美國彭博科技編輯 Mark Gurman，近年在 iPhone 產業鏈得到的消息十分靈通，上年度預言 iPhone 13 系列功能的命中率都不俗，而在最新一期的彭博通訊《Power On》當中，Mark Gurman 就指出 Apple 將會在 WWDC 大會上發表全新設計的 iOS 16，據說在全個系統上下都會見到大刀闊斧的變化，例如通知介面、iPad 的多工操作、訊息以及健康監測等等都會以全新面貌示人。

每年的 WWDC 都以軟件為主角，當中「鐵膽」就是 iPhone 的作業系統 iOS（圖 Apple）

而在通知介面方面，Mark Gurman 就特別提到 Apple 將會在 iOS 16 的鎖定介面上多作著墨、新加入類似 Home Widget 的卡片介面，而這些卡片又將適用於 Always-On 常亮屏幕顯示，換言之即使在 iPhone 上鎖後，這些卡片上的資訊亦可以連同時間、通知等資料繼續長時間顯示在屏幕之上，用戶不需要解鎖就可以見到相關的通知及資料。

然而，Mark Gurman 又預測，iPhone 14 系列的四個機型當中，就只有較高階的 iPhone 14 Pro 及 14 Pro Max 可以得到 Always-On 功能，事關雖然 iPhone 14 系列全機種都將採用 AMOLED 屏幕，但 iPhone 14 Pro 及 Pro Max 兩機將採用更進階、可調節顯示頻率的 LTPO AMOLED，最低可將屏幕更新率調至 1Hz，即使長亮仍可以大大減少電力消耗。

已經有不少傳聞指今代 iPhone 14 系列將摒棄 mini 款，只保留 6.1" 及 6.7" 兩個尺寸，分別各有高階及入門款 2 部，而 Always-On 屏幕則會存在於兩部高階的 Pro 機之上（圖 theappleclub）

Always-On 顯示功能已存在 10 年以上？

Always-On Display、常亮屏幕顯示功能可以在手機上鎖／休眠時顯示時間、通知等基本資料，通常會出現在使用 AMOLED 屏幕的手機之上，皆因 AMOLED 每粒像素都可以單獨發光，使其局部用於顯示資訊的用電量會比需要整塊背光板通電作顯示的 LCD 屏幕較少。

Samsung 早在 2016 年時侯上市的 Galaxy S7 系列中首次加入 Always-On 功能（圖 Android Authority）

其實 Always-On 並非甚麼新科技，早在連智能手機都未曾流行起來的時代、2008 年時發表的 Nokia 6303 上已經首次出現，其後隨著 AMOLED 屏幕開始普及，Always-On 功能亦在 Android 手機族群中流行起來，例如 Samsung 就在 2016 年時侯上市的 Galaxy S7 系列中首次加入這項功能。

而過去幾年，由於 2019 年登場的 Apple Watch 已加入了 Always-On 功能，在之後上市的 iPhone 12、13 系列都有不少傳聞指 Apple 將會加入同樣的功能，然而一直只聞樓梯響，而如今既然 iOS 16 將會在鎖定畫面上有新的設計，看來是萬家俱備了？

資料來源：Bloomberg

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