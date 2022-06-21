iPad 第10代｜消息指Apple正開發 iPad 10 Generation 平板電腦，全部硬件規格聽說都有所提升，據說重點改革是改用USB-C插口，且價錢仍會維持在高性價比的329美元（約$2599港元），以保持iPad在入門級平價平板電腦市場中的競爭力。



iPad 9代抵買｜唯硬件規格略為過時

目前iPad機款、尺寸、定價有頗多選擇，最便宜的款式就是入門款iPad（第9代），香港售$2599。雖然9代已經能支持apple pencil，但核心晶片、屏幕質素都比較弱，且不支援USB-C接口。

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10代大升級｜取消Lightning接口

但似乎因為歐美正開始強制所有gadget轉用USB-C充電接口，傳聞Apple亦會順勢安排開發中的第10代iPad（代號J272）取消Lightning接口，繼18年iPad Pro首改USB-C、2020年iPad Air、2021年iPad Mini，從此全線iPad都會轉用USB-C。

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iPad 第10代 改用USB-C 6個改良點



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Lightning 插口byebye

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支持 USB-C意味著充電、資料傳輸速度都會更快，而且對應的配件更多。另外，消息指iPad 10 將使用A14晶片，10.2吋屏幕分辨率將會與iPad Air相同（2360 x 1640 解像度，264 ppi），並將改為支援Apple Pencil 2。

以這個硬件組合，Apple卻不打算為iPad 10加價，傳聞仍維持與iPad 第9代相同的 $2599港元（WiFi / 64GB容量），如果屬實，相信面對👇消委會對10款平板電腦評測報告👇中的抵買平機，一樣有超高競爭力。

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消息來源：9to5mac.com