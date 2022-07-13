男團MIRROR 7月底開始舉行一連12埸紅館演唱會，早前「鏡仔」官網公布多款演唱會周邊，Miro會員更可率先訂購；演唱會必備的手燈（電子螢光棒）定價高達$360蚊，不少網民表示ViuTV搶錢。



電腦訊號控制｜同步控制全場手燈變色

MIRROR 人氣超強，相信手橙賣幾錢都會乖乖付款，而且此燈不單可以變成12位成員的應援色，更可接收會場的電腦訊號，根據大會安排自動變色，側如可能阿Jer唱歌，全場自動統一顏色，甚至可根據座位砌條彩虹出來，相當好玩，$360是否定價過高？

Mirror 官方手燈

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日本手燈比香港便宜｜電腦變色燈Arashi最愛用

日本演唱會，手燈公價為3000日圓左右（約$200），一般也可以變10幾種顏色。但要考慮日本的演唱會入場人數、場次都比香港更多，商品產量愈多成本愈低。至於電腦轉色，由日本Sony開發的freflow系統，已經是2012年的舊技術。

由日本Sony開發的freflow電腦轉色手燈系統，已經是2012年的舊技術。

最愛用的一定是Johnny天團Arashi，他們的freflow手燈並不特別貴，3200日圓一支。搵錢還搵錢，歌手也希望場內多些人使用手燈，定價太貴就失去意義。

日本Sony開發的freflow系統，已經是2012年的舊技術，最愛用的一定是Johnny天團Arashi。

睇演唱會Fing螢光棒的文化，日本就最出名，所以可參考一下日本方面的定價，看看MIRROR手燈定價是否過高：

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結論回憶無價｜不過手燈冇炒價

總括多方資訊比較，MIRROR手燈的確比日本相似商品貴了一點，但它有電腦系統，$360有手繩有袋，以官方應援物來計不能稱得上很貴。對於fans來講，親手帶過入會場揮動的手燈，都包含無價的回憶。究竟值不值得，要由買家自己判斷。

每個演唱會都會推出新款手燈，忠粉或會每款收藏，但更大部分觀眾都因為現場氣氛而衝動消費，睇完Con就會掉上網賣，有時數百日圓就可在日拍買到二手燈，但如果你是想投機炒賣，手燈未必是很好的目標。

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日本近年因疫情影響，很多歌手因為已租了會場，最終改為無人到場觀看的網上直播演唱會，手燈改為事前在網上訂購，變成一枝紀念品。一家大型螢光棒公司LUMIA睇準機會，2021年開發了Lumi x Air 手燈，主辦單位只要在直播影片中，加入一種人耳聽不到的特殊音波，在家中睇直播時，fans的手燈都能同步變色。



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