試玩 Bowers & Wilkins Px7 S2 降噪無線耳機｜消委會19款頭戴式Over-Hear 降噪無線藍牙耳筒評測｜想享受更好的隔音，更廣闊的音樂空間感，罩耳式 (Over-Ear） 降噪無線耳筒表現一定比真無線耳機出色。



英國名牌最新旗艦級無線耳機

開箱試玩英國名牌B&W：Bowers & Wilkins Px7 S2，旗艦級耳機音色、隔音、配戴感表現如何？同場睇消費者委員會19款ANC降噪藍牙罩耳式耳筒 (Over-Ear）評測，有取用家選購合適的款式。

英國名牌B&W：Bowers & Wilkins Px7 S2，旗艦級ANC降噪無線耳機（鍾世傑 攝）

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開箱細節：耳罩頭戴超軟熟、織布+皮料增加高級感

Bowers & Wilkins的賣點除了音響發燒友級的高清、高還原音質，古典簡約設計中亦能看到英國品牌對細節工藝的執著。頭帶表面使用了黑色、／藍色／灰色的織布面，與金屬耳機機身上的密集穿孔設計一脈相承，其高級感非市面大量生產、使用塑料材料的耳機可比。

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雖然金屬用料令Px7 S2重量達307g，比Sony XM5重57g，不過因為耳墊位置更奢華地使用了形狀記憶海綿、回帶力高，所以配戴時非常舒適，隔音度也超高，長期配戴也不焗耳、不會累。



老派實體鍵｜用得更順手

最喜歡其3段式實體電源鍵：中間是On/向下推是Off，向上長推5秒即變藍牙配對Pairing Mode；右耳另有3粒實體鍵：播放/暫停、音量增大/減小、跳前/後曲目；左耳1粒可自定義用法的Customisable button，可使用手機「Bowers & Wilkins Music」App更改用法（更改隔音模式／召喚Siri等語音助理）。實體鍵有一定深度，戴上頭後用手指摸索時很易找到按鍵，簡單實際操作性可靠。

3段式實體電源鍵：中間是On/向下推是Off，向上長推5秒即變藍牙Pairing Mode（鍾世傑 攝）

Bowers & Wilkins PX7 S2使用新開發的43.6 mm生物纖維全頻動圈單體，單元系統經 FEA(Finite Element Analysis)改良，減少總諧波失真。它對應aptX Adaptive（支援 24 BIT高分析度）、aptX HD、aptX、AAC 和SBC藍牙編碼

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試聽：人聲清晰通透零味精

以 Px7 S2試聽英女皇紀念唱片《God Save The Queen - Sarah Brightman and Alfie Boe》，格式為iPhone Apple Music 高解析度無損壓縮版本；當中有不少在教堂、公眾集會中現場收錄，能夠聽到寬廣的音場，樂器的定位也很好，分析力高。另外再試聽了流行曲，人聲清晰通透；最後試Rock歌如Sex Pistols《Never Mind The Bollocks》，低音深潛得來沒有過度的味精感。

試Rock歌如Sex Pistols《Never Mind The Bollocks》，低音深潛得來沒有過度的味精感。（鍾世傑 攝）

Bowers & Wilkins Px7 S2其實還可在App內可調校EQ，不過記者覺得出廠時的tune聲已經是最完美，清晰自然、動力十足。適合不同類型的歌曲。

Bowers & Wilkins Px7 S2其實還可在App內可調校EQ（鍾世傑 攝）

ANC降噪比預料的更好

最後講一些SPEC方面的表現，首先Px7 S2 續航力為 30 小時 / 充電15分鐘可使用 7小時（3小時充滿100%）。ANC主動降噪(Active Noise Cancelling)以6組收音咪收辨外界音源。老實講記者曾擔心老品牌軟件技術不如Sony、Bose等公司，試戴後卻發現它的隔音能力雖然未及Sony那種「上了太空」的感覺，但就真的很自然、要隔走的低頻噪音全部飛走，這可能建功於使用了形狀記憶海綿，改良後的收音咪定位及降噪演算法也大有進步。

要彈就是它的ANC沒有段數調校，只可以開／關／通解模式3選1，靈活性不足。（鍾世傑 攝）

試體評價：Bowers & Wilkins Px7 S2 用料好靚好高級，如果你對配戴感有一定要求，也想耳機不要太膠太似玩具，雖然3千以上定價好像有點高，其實拿上手玩過聽過，會知道是值得付出的。（售價$3280／Sound United ）



香港區代理：Sound United （www.soundunited.com）

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消委會19款頭戴式無線降噪耳筒評測｜Sony共4款機上榜

頭戴式耳筒一般分為罩耳式/Over-Ear及貼耳式／Cover-Ear，前者的耳罩比較大，可以完全覆過用家整對耳朵，包圍感及隔音力更好，不過夏天使用就可能會焗汗。19款耳機測試樣本中，有4款Sony產品，有趣是最佳及排及最低的，都是索尼出品。驚為天人之處，是Microsoft的耳筒竟然入選，而且排名不比apple的AirPods Max差太多。

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消委會19款頭戴式無線降噪耳筒評測：音色／降噪評測結果

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