試玩 Bowers & Wilkins Px7 S2 降噪無線耳機|消委會19款頭戴式Over-Hear 降噪無線藍牙耳筒評測|想享受更好的隔音,更廣闊的音樂空間感,罩耳式 (Over-Ear) 降噪無線耳筒表現一定比真無線耳機出色。



英國名牌最新旗艦級無線耳機

開箱試玩英國名牌B&W:Bowers & Wilkins Px7 S2,旗艦級耳機音色、隔音、配戴感表現如何?同場睇消費者委員會19款ANC降噪藍牙罩耳式耳筒 (Over-Ear)評測,有取用家選購合適的款式。

英國名牌B&W:Bowers & Wilkins Px7 S2,旗艦級ANC降噪無線耳機(鍾世傑 攝)

👉1More SonoFlow 街頭評測 vs Sony XM5|$699玩ANC降噪頭戴式耳機

開箱細節:耳罩頭戴超軟熟、織布+皮料增加高級感

Bowers & Wilkins的賣點除了音響發燒友級的高清、高還原音質,古典簡約設計中亦能看到英國品牌對細節工藝的執著。頭帶表面使用了黑色、/藍色/灰色的織布面,與金屬耳機機身上的密集穿孔設計一脈相承,其高級感非市面大量生產、使用塑料材料的耳機可比。

+ 3

+ 2

雖然金屬用料令Px7 S2重量達307g,比Sony XM5重57g,不過因為耳墊位置更奢華地使用了形狀記憶海綿、回帶力高,所以配戴時非常舒適,隔音度也超高,長期配戴也不焗耳、不會累。



老派實體鍵|用得更順手

最喜歡其3段式實體電源鍵:中間是On/向下推是Off,向上長推5秒即變藍牙配對Pairing Mode;右耳另有3粒實體鍵:播放/暫停、音量增大/減小、跳前/後曲目;左耳1粒可自定義用法的Customisable button,可使用手機「Bowers & Wilkins Music」App更改用法(更改隔音模式/召喚Siri等語音助理)。實體鍵有一定深度,戴上頭後用手指摸索時很易找到按鍵,簡單實際操作性可靠。

3段式實體電源鍵:中間是On/向下推是Off,向上長推5秒即變藍牙Pairing Mode(鍾世傑 攝)

Bowers & Wilkins PX7 S2使用新開發的43.6 mm生物纖維全頻動圈單體,單元系統經 FEA(Finite Element Analysis)改良,減少總諧波失真。它對應aptX Adaptive(支援 24 BIT高分析度)、aptX HD、aptX、AAC 和SBC藍牙編碼

👉藍牙耳機推薦|Grell TWS/1、Galaxy Buds2 Pro 5款2千內靚聲精選

試聽:人聲清晰通透零味精

以 Px7 S2試聽英女皇紀念唱片《God Save The Queen - Sarah Brightman and Alfie Boe》,格式為iPhone Apple Music 高解析度無損壓縮版本;當中有不少在教堂、公眾集會中現場收錄,能夠聽到寬廣的音場,樂器的定位也很好,分析力高。另外再試聽了流行曲,人聲清晰通透;最後試Rock歌如Sex Pistols《Never Mind The Bollocks》,低音深潛得來沒有過度的味精感。

試Rock歌如Sex Pistols《Never Mind The Bollocks》,低音深潛得來沒有過度的味精感。(鍾世傑 攝)

Bowers & Wilkins Px7 S2其實還可在App內可調校EQ,不過記者覺得出廠時的tune聲已經是最完美,清晰自然、動力十足。適合不同類型的歌曲。

Bowers & Wilkins Px7 S2其實還可在App內可調校EQ(鍾世傑 攝)

ANC降噪比預料的更好

最後講一些SPEC方面的表現,首先Px7 S2 續航力為 30 小時 / 充電15分鐘可使用 7小時(3小時充滿100%)。ANC主動降噪(Active Noise Cancelling)以6組收音咪收辨外界音源。老實講記者曾擔心老品牌軟件技術不如Sony、Bose等公司,試戴後卻發現它的隔音能力雖然未及Sony那種「上了太空」的感覺,但就真的很自然、要隔走的低頻噪音全部飛走,這可能建功於使用了形狀記憶海綿,改良後的收音咪定位及降噪演算法也大有進步。

要彈就是它的ANC沒有段數調校,只可以開/關/通解模式3選1,靈活性不足。(鍾世傑 攝)

試體評價:Bowers & Wilkins Px7 S2 用料好靚好高級,如果你對配戴感有一定要求,也想耳機不要太膠太似玩具,雖然3千以上定價好像有點高,其實拿上手玩過聽過,會知道是值得付出的。(售價$3280/Sound United )



香港區代理:Sound United (www.soundunited.com)

👉美消委會薦35藍牙耳機 900元Sony勝AirPods Pro/Bose 降噪稱王

消委會19款頭戴式無線降噪耳筒評測|Sony共4款機上榜

頭戴式耳筒一般分為罩耳式/Over-Ear及貼耳式/Cover-Ear,前者的耳罩比較大,可以完全覆過用家整對耳朵,包圍感及隔音力更好,不過夏天使用就可能會焗汗。19款耳機測試樣本中,有4款Sony產品,有趣是最佳及排及最低的,都是索尼出品。驚為天人之處,是Microsoft的耳筒竟然入選,而且排名不比apple的AirPods Max差太多。

+ 14

消委會19款頭戴式無線降噪耳筒評測:音色/降噪評測結果

+ 14

👉頭戴無線降噪耳機評測|消委會19款評分 Sony佔4席AirPods Max第2