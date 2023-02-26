雪櫃選購攻略｜單人不應低於這容量　3種開門方式點揀才最好？

雪櫃幾乎是每個家庭都標配的家電，但你真的會選雪櫃嗎？我想絕大多數人選擇雪櫃基本上就是看價格和外觀，或者聽導購員的推薦，其實這種選擇方法，絕大部分人都很難選到真正適合自己的雪櫃。而且雪櫃是一用就10多年的大件，所以一旦選錯了，那可真的是後悔莫及。



▼如何正確的選擇適合自己的雪櫃呢？今天就來給大家盤點下▼

+ 10

容量：單人至少50L 越大越好

首先雪櫃最核心的一點就是容量，因為容量不夠，再高級的功能也發揮不出來它的價值。所以買雪櫃一定要根據自己的習慣，選擇容量夠大的產品，這樣才沒有後顧之憂。像四口之家，就是兩個雪櫃，累計容積在600L左右，這樣的容積，勉強採購日常生活使用，當然並不是每個人都需要這麼大的雪櫃，適合自己才是最好的，建議容積不低於單人50L，最好是單人100L左右。

製冷方式：混冷＞風冷＞直冷 越好越貴

雪櫃目前主要的製冷方式就是直冷、風冷和混冷，其中直冷雪櫃就是我們10年前普遍使用的雪櫃的製冷方式，或者說是現在買的一些小容量的雪櫃通常也是直冷的，風冷基本上現在3000元左右的雪櫃，和大容量的雪櫃都會採用的一種方式，混冷通常是高級雪櫃採用的一種製冷方式，就是風冷+直冷兩種製冷方式的一個結合。價格比前兩者都貴。

直冷價格便宜，但容易結霜，風冷價格適中，但容易讓食材流失水分，混冷二者兼得，效果最好，但價格比較貴，大家按需選擇最好，目前普遍風冷用戶偏多。

開門方式：法式四開門＞十字對開門＞對開門

關於開門方式其實沒有太多可以聊的，理論上來說門越多，雪櫃的保溫性會越好，因為門越少，開門的面積會更大，冷氣會流失。

而最好的目前是法式四開門，門的分區合理，底部冷凍區域單一空間足夠大，可以存放大型食材，非常方便。

延伸閱讀：智慧家電設備盤點 智能電視只排第二 提昇生活品質要靠這產品

+ 14

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】