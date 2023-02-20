WhatsApp iOS 最新版本支援畫中畫視像通話功能｜WhatsApp 當然可以視像通話，但舊版本WhatsApp iOS app 並不能以畫中畫 picture in picture 方式作視像通話，難以一邊開會一邊翻查 iPhone、iPad上的其他資料，相當不便。但最近外媒9to5Mac發現，2023年起iOS版WhatsApp已陸續放寬給部份用家使用這個功能，而在 WhatsApp 版本 23.3.77 中，已經完全支援PiP畫中畫視像通話，這個功能將在2月尾開始陸續推送給住球用家。



WhatsApp 版本 23.3.77 中，已經完全支援PiP畫中畫視像通話。

而講到最版本 WhatsApp還更新了以下 4 大實用功能：

1】傳送附件前可以加入說明

以WhatsApp 傳送檔案前，可以加入簡單的文字說明，更方便收件者知道這是甚麼檔案，方便在工作上經常要以 WhatsApp 傳送檔案附件給客人的工作者。

【2】提升媒體傳送數量上限

為配合WhatsApp 加強群組功能，單次傳送相片、影片的上限由30 個file加大至100 個媒體檔案，旅行、喜宴之後傳相給團友就更方便。

今次的更新當中，WhatsApp 就容許用戶一次過傳送 100 個媒體檔案

【3】可以加入更長的群組說明

從前的群組說明只容許最多 500 個字符的說明，更新後雖沒有具體顯示字數上限，但於是足夠塞入一整篇說明文章。

【4】以Meta虛擬分身公仔當作WhatsApp個人資訊頭像圖，或製作貼圖。