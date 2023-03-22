日本超人氣AV女優三上悠亞3月13日宣布AV引退，不少口痕友都笑人家「女人搞生意一定失敗、輸光輸淨又改個名復活」，這些人可真是有眼不識泰山，事實上即使三上片酬驚人，她幾年前已不再戀棧圈中一姐地位、鋪路轉型，開辦服裝、美容品牌自己做CEO，日本媒體估算，三上悠亞年收入最少有2億元Yen（約1200萬港元）。



入行第一筆｜夠畀Cash買樓

想當年，三上悠亞在女團SKE48以藝名「鬼頭桃菜」做idol，月入跟一個OL差不多（估計約2萬港元），但2015全力一脫後就脫出個未來，單是處女作《三上悠亞 Princess Peachz》片酬已足夠在東京世田谷區Full paid買起一層二手樓！

日本超人氣AV女優三上悠亞3月13日宣布AV引退（YouTube截圖）

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三上悠亞 處女作片酬已足夠在東京世田谷區Full paid買起一層二手樓！（影片封面）

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拍YouTube都喊翻｜不用再在別人面前做愛

AV達人一劍浣春秋曾爆料，三上悠亞的2022年片酬已高達6600萬日圓（約350萬港元／來源源自一張twitter流出的對話截圖），但她一早就知花無百日紅、AV做不了多少年，開始靠自己知名度開設多個品牌、做代言人，又積極在YouTuber圈子交朋結友。現時她的YouTube頻道有97萬追蹤人數，有人將她的廣告收入跟影片營利做統計分析（截至2022年尾），單靠YouTube已經賺到4000萬日元（約238萬港元），那為何還需要脫清光在別人面前做愛，拍AV片賺皮肉錢？

三上悠亞單靠YouTube頻道已經賺到4000萬日元（約238萬港元）（YouTube截圖）

有傳三上悠亞的2022年片酬已高達6600萬日圓，是最高等級的片酬（Twitter截圖）

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女裝品牌10分鐘1500萬生意額

還有一點未計，原來三上悠亞的女裝品牌MISTREASS，售賣風格甜美可愛的OL上班服，平均10分鐘就做到1500萬生意額，營業額非常誇張！她近年減少拍片「洗底」後，更全力投入自參與設計、又開始搞化妝品，難怪報稱年收入不少於2億日元。

三上悠亞女裝品牌MISTREASS營業額非常誇張！圖為帽子品牌CA4LA聯乘。（品牌廣告照片）

自己品牌化妝品自己拍片自己做model自己試，肥水不流別人田。

自己品牌化妝品自己拍片自己做model自己試，肥水不流別人田。（YouTube截圖）

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素海霖新入行搵幾多？深田詠美：最多有機會搵1億

港產AV女優素海霖／繪麗奈出道（番號FSDSS-644），究竟又可以搵幾多？她加入了 AV 女優的片商 Faleno Star，成為專屬女優，所以收入絕對不少。根據日本雜誌《日刊SPA!》報導，最頂級的專屬女優一個月只需拍1部片，片酬則按名氣各有不同，基本可以1套片100萬日圓（約至6萬元）。而深田詠美早前亦曾拍片談及AV女優的薪酬，頂級的專屬女優有機會1套片賺1億日圓（大約港幣600萬元）。

港產AV女優素海霖／繪麗奈出道（番號FSDSS-644）

深田詠美早前亦曾拍片談及AV女優的薪酬（YouTube截圖）

一些未有名氣、只能集體拍主題片的「企劃女優」，片酬約由15萬起至40萬日圓（約港幣9千至2.4萬元），由於波多野結衣沒有與任何片商賣身簽約，不屬「專屬女優」，雖然密密拍近2000部作品，也是全球不少男性的女神，但片酬都只得40萬日圓左右（約2.4萬元），平時又要花錢美容、保持身體健康，成本也不少，絕對是辛苦錢。更詳細報導可點擊以下連結：👉素海霖高級過波多野結衣？AV女優薪酬分4級 頂級女優天價一條片

明日花綺羅也是隱形富婆

講開又講，另一位已收山的AV女優明日花綺羅，同樣因為自己搞品牌成為「隱形富婆」，接受電視節目訪問時曾透露銀行有超過日幣1億元，網上有人以她的內衣品牌Whip Bunny 成績做估算，收入翻3倍個人身總資產恐怕已高達3.9億日元！兩位AV巨星都在名氣仍高時建立商業王國，試問又何需「穢土轉生」再出道拍AV片？

AV女優明日花綺羅代言自己的內衣品牌Whip Bunny（品牌廣告照片）

AV女優明日花綺羅在電視節目自爆身價（YouTube截圖）

同場睇：AV女優吧SODLAND被封｜14名落口供女優曝光

AV片商SOD旗下新宿歌舞伎町酒吧「SODLAND」，主打可以跟AV女優見面的，3月14日晚被東京都警視廳上門封鋪拉人，被揭無許可進行風俗業務，即場有店長及女優被帶走，SOD社長井口翔及另外兩名職員被捕。

AV片商SOD旗下新宿歌舞伎町酒吧「SODLAND」

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