家庭電器是生活不可或缺的重要道具，洗衣機、雪櫃這些大型電器買了就用到壞，但中小型家電，有時在網上見到朋友用，想了很久很久，最終一時衝動買了回家；蜜月期1個月內天天都用、每天為它清潔抹身，甚麼還會打卡上IG。但熱情一過，不少都變了沒用的裝飾品，掉在一邊、棄之可惜。



最近在台灣PTT討論版，一名網友想要購買新家電，但預算有限無法選擇太多用品，因此他詢問大家是否有購買過非常難用、幾乎用不到，或是買完後非常後悔的家電，於是提出：「有沒有買過什麼家電，到現在沒用過幾次，或是不好用的」討論，不少網友都分享自己覺得「後悔買」、「最沒用」的家電。（沒用不一定要掉，除了送朋友，本文末有各種環保的處理方法推薦）

設計對白及圖片

網民覺得吸塵機械人最無用？

在此帖子中，很多人點名指出最常被閒置的家電，其中最多人提到的是「吸塵機器人」（又稱掃地機械人）和「麵包機」。對於「掃地機器人」，則存在兩極分化的評價。一些人認為它非常實用，但也有人認為它不太適合清潔工作量大的家庭，或者住家空間較小的人可以自己動手掃地。還有一些人買了幾台掃地機器人後，卻因為東西太多而無法正常運作，反而不如請清潔公司打掃。

「吸塵機器人」

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麵包機為興趣非實用

對於「麵包機」，很多人認為它對於一般家庭而言是一種佔空間的裝飾品，很少被使用。有人甚至表示：「麵包機買回來只用過一次」、「麵包機買回來養蟑螂的」、「自己隨便弄免揉麵包都比麵包機好吃」。

網民點睇麵包機是否實用？

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洗碗機後悔太遲買！

而有一件產品，不少人反而說「不是後悔買，而是後悔買得太遲」，它就是洗碗機；煮飯仔是很快樂的，也有不少人會影相打卡上IG，但你有沒有看過人拍片、影相打卡主題是洗碗？「寒流來時超實用」、「怎會有人覺得洗碗機沒用，你可能比較少煮食吧，我反而是後悔太晚買」多少幸福家庭，都曾因為你推我讓不想飯後負責洗碗而發生口角，有些網民表示，原來現在的洗碗機不算太貴也不巨型，如果條件許可，真的值得入手。

洗碗機

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舊家電不要亂掉

最後，購買家電時，我們應該考慮到自己的實際需求和生活環境，才能夠選擇到真正實用的家電，避免浪費金錢和空間。有想處理的舊電器，或可透過捐贈、二手電器回收或社區回收等方法處理，而facebook也有不少群組，可以將物資免費分享給有需要的人！亦有留意政府推出的四電一腦回收計劃早已實行，部份家電不可隨意掉棄，別因為一時看不開，急於與家電「分手」而掉入垃圾房呀！

可回收家電包括但不限於：冷氣機、雪櫃、洗衣機、電視機、電腦、打印機、掃描器、顯示器，詳情請聯絡四電一腦回收熱線：2676 8888，或以Whatsapp 6081 5096 / 9227 3822 安排免費回收。



市民提交不少於兩公斤的回收物後，經簡單登記可領取積分卡。（環保署網站圖片）

｢綠在區區｣ 環境保護署舊電器回收計劃網址：連結為加強支援地區層面的減廢回收，環境保護署（環保署）正積極構建社區新的回收網絡，在全港十八區推展不同項目，當中包括「回收環保站」、「回收便利點」及「回收流動點」，以支援公眾實踐減廢回收，讓綠色生活紮根社區。

新居入伙最後悔買的家電｜這款令家庭和睦後悔遲買 這件3個月想掉