Huawei P60、Mate X3摺機雙旗艦發表 仲有首枚支援衛星求救手錶
華為 Huawei P60、Mate X3 發表｜華為Huawei過去幾年在手機業務方面的經營遭遇不少困難，但依然堅持一年至少推出兩系列新機，而在剛過去的春季發布會上，華為更一次過帶來數件重磅新作，包括傳聞已久的 P60 系列，以及新一代摺機 Mate X3！
10 段可變光圈．Huawei P60 系列
首先講講作為主角的 P60 系列，今次華為依然保留了三型號的傳統，基本盤 P60、P60 Pro 必然在席，而從前的「保時捷特別版」 Porsche Design 今年就欠奉，取而代之的是「藝術版」P60 Art。
👇👇👇Huawei P60👇👇👇
👇👇👇Huawei P60 Pro👇👇👇
👇👇👇Hauwei P60 Art👇👇👇
雖然機身設計有明顯分別，但三款手機的主要硬件規格有非常多類同之處，同樣採用 6.67"、解像度 1220×2700 的 LTPO OLED 屏幕，支援和 1-120Hz 更新率，並在機面下配置指紋掃描器。
在內裡的硬件方面，三機的處理器都採用上年度旗艦 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 的 4G 版本，另亦支援了快速充電及雙向衛星通訊功能（僅在中國內地可用）。
拍攝能力一向是華為機的重中之重，P60 系列三機的主鏡硬件都一樣採用 4800 萬像素 RYYB 感光元件，再加入 OIS 光學防手震，另外主鏡頭的光圈亦支援 F/1.4 ~ F/4.0 之間多達 10 段的切換（作為參考，目前 Sony 與 Samsung 都有推出可變光圈手機，但頂多也就得 2 段而已）
在主鏡頭之外，P60 系列都配置有長焦鏡以及廣角鏡，不過規格就不盡相同，以區分不同機種的位階👇👇👇
P60：1200 萬像素 5x 遠攝鏡（加入 OIS）+ 1300 萬像素廣角鏡
P60 Pro：4800 萬像素 3.5x 遠攝鏡（加入 OIS）+ 1300 萬像素廣角鏡
P60 Art：4800 萬像素 3.5x 遠攝鏡（加入 OIS）+ 4000 萬像素廣角鏡
防水輕薄摺疊機．Huawei Mate X3
在 P60 系列之外，華為在今次的發布會上還一併更新了旗下的摺機系列、發布 Mate X3。今代 Huawei Mate X3 以纖薄、輕巧為主，機身僅重 239g，比頭號對手 Galaxy Z Fold4 輕 24g，另外它亦一樣支援 IPX8 的防水標準，是 Z Fold4 以外首部有同等防水性能的摺疊型手機。
Mate X3 與上代一樣採用內摺式設計，內外屏皆支援 120Hz 更新率，外屏尺寸為 6.4"，而裡面的摺疊屏則為 7.85"，據華為官方所講，Mate X3 展開後其內屏幕不見一絲皺摺痕跡，而且只厚 5.3mm。
Mate X3 採用了全新設計的鉸鏈，支持多角度使用，方便拍攝自拍照片，也有分屏模式可用於視訊通話和觀看視頻，還有新的床頭模式，可以顯示天氣和時間。
在拍攝能力方面，Mate X3 在背面配置了三鏡頭，分別為 5000 萬像素主鏡頭、1300 萬像素的超廣角鏡頭以及 1200萬像素的潛望式 5x 光學變焦鏡頭。
市場首枚雙向衛星通訊手錶、Huawei Watch Ultimate
在兩部手機以外，華為同場還帶來了其產品線中份屬頂級的 Huawei Watch Ultimate，其以名貴手錶的設計登場，外殼採用基於氧化鋯的液態金屬，表圈為陶瓷，屏幕則為藍寶石玻璃。
Watch Ultimate 在功能上明擺著要挑戰 Apple Watch Ultra，其屏幕採用 1.5 吋LTPO AMOLED圓形顯示屏，支援 1Hz～60Hz的更新率，內置了 530mAh的大電池，華為承諾一次充電可連續使用 14 天，如在運動方面較活躍的用戶，充滿電後可使用約 8 天。
在高階智能手錶中屬基本的心率、血氧和心電圖測量傳感器等之外，Huawei Watch Ultimate 又加入了 16 種防水結構，可承受極端深海壓力、支援 10ATM 防水，經測試可以進行 24 小時 110 米深潛。
高階的防護功能之外，Huawei Watch Ultimate 亦是全球首款支援北斗衛星雙向通訊的智能手錶，即使用戶在沒有流動網絡覆蓋時，仍然可以通過衛星發送 SMS 進行緊急求救。