Huawei P60、Mate X3摺機雙旗艦發表　仲有首枚支援衛星求救手錶

華為 Huawei P60、Mate X3 發表｜華為Huawei過去幾年在手機業務方面的經營遭遇不少困難，但依然堅持一年至少推出兩系列新機，而在剛過去的春季發布會上，華為更一次過帶來數件重磅新作，包括傳聞已久的 P60 系列，以及新一代摺機 Mate X3！



華為 CEO 余承東手上的正是今次發表的 P60 以及 P60 Pro（圖 華為）

10 段可變光圈．Huawei P60 系列

P60 系列除了最低階的 P60 以外的兩部高階機，機身皆採用華為自家的昆倫玻璃保護（圖 華為）

首先講講作為主角的 P60 系列，今次華為依然保留了三型號的傳統，基本盤 P60、P60 Pro 必然在席，而從前的「保時捷特別版」 Porsche Design 今年就欠奉，取而代之的是「藝術版」P60 Art。

👇👇👇Huawei P60👇👇👇

👇👇👇Huawei P60 Pro👇👇👇

👇👇👇Hauwei P60 Art👇👇👇

雖然機身設計有明顯分別，但三款手機的主要硬件規格有非常多類同之處，同樣採用 6.67"、解像度 1220×2700 的 LTPO OLED 屏幕，支援和 1-120Hz 更新率，並在機面下配置指紋掃描器。

在內裡的硬件方面，三機的處理器都採用上年度旗艦 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 的 4G 版本，另亦支援了快速充電及雙向衛星通訊功能（僅在中國內地可用）。

拍攝能力一向是華為機的重中之重，P60 系列三機的主鏡硬件都一樣採用 4800 萬像素 RYYB 感光元件，再加入 OIS 光學防手震，另外主鏡頭的光圈亦支援 F/1.4 ~ F/4.0 之間多達 10 段的切換（作為參考，目前 Sony 與 Samsung 都有推出可變光圈手機，但頂多也就得 2 段而已）

在主鏡頭之外，P60 系列都配置有長焦鏡以及廣角鏡，不過規格就不盡相同，以區分不同機種的位階👇👇👇

P60：1200 萬像素 5x 遠攝鏡（加入 OIS）+ 1300 萬像素廣角鏡

P60 Pro：4800 萬像素 3.5x 遠攝鏡（加入 OIS）+ 1300 萬像素廣角鏡

P60 Art：4800 萬像素 3.5x 遠攝鏡（加入 OIS）+ 4000 萬像素廣角鏡

防水輕薄摺疊機．Huawei Mate X3

在 P60 系列之外，華為在今次的發布會上還一併更新了旗下的摺機系列、發布 Mate X3。今代 Huawei Mate X3 以纖薄、輕巧為主，機身僅重 239g，比頭號對手 Galaxy Z Fold4 輕 24g，另外它亦一樣支援 IPX8 的防水標準，是 Z Fold4 以外首部有同等防水性能的摺疊型手機。

Mate X3 與上代一樣採用內摺式設計，內外屏皆支援 120Hz 更新率，外屏尺寸為 6.4"，而裡面的摺疊屏則為 7.85"，據華為官方所講，Mate X3 展開後其內屏幕不見一絲皺摺痕跡，而且只厚 5.3mm。

Mate X3 採用了全新設計的鉸鏈，支持多角度使用，方便拍攝自拍照片，也有分屏模式可用於視訊通話和觀看視頻，還有新的床頭模式，可以顯示天氣和時間。

在拍攝能力方面，Mate X3 在背面配置了三鏡頭，分別為 5000 萬像素主鏡頭、1300 萬像素的超廣角鏡頭以及 1200萬像素的潛望式 5x 光學變焦鏡頭。

市場首枚雙向衛星通訊手錶、Huawei Watch Ultimate

Huawei Watch Ultimate（圖 華為）

在兩部手機以外，華為同場還帶來了其產品線中份屬頂級的 Huawei Watch Ultimate，其以名貴手錶的設計登場，外殼採用基於氧化鋯的液態金屬，表圈為陶瓷，屏幕則為藍寶石玻璃。

Watch Ultimate 在功能上明擺著要挑戰 Apple Watch Ultra，其屏幕採用 1.5 吋LTPO AMOLED圓形顯示屏，支援 1Hz～60Hz的更新率，內置了 530mAh的大電池，華為承諾一次充電可連續使用 14 天，如在運動方面較活躍的用戶，充滿電後可使用約 8 天。

Huawei Watch Ultimate 又加入了 16 種防水結構，可承受極端深海壓力、支援 10ATM 防水（圖 華為）

在高階智能手錶中屬基本的心率、血氧和心電圖測量傳感器等之外，Huawei Watch Ultimate 又加入了 16 種防水結構，可承受極端深海壓力、支援 10ATM 防水，經測試可以進行 24 小時 110 米深潛。

Huawei Watch Ultimate 是全球首款支援北斗衛星雙向通訊的智能手錶（圖 華為）

高階的防護功能之外，Huawei Watch Ultimate 亦是全球首款支援北斗衛星雙向通訊的智能手錶，即使用戶在沒有流動網絡覆蓋時，仍然可以通過衛星發送 SMS 進行緊急求救。