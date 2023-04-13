Honor Magic5 Pro港版實試｜從華為被賣走的子品牌 Honor，近年在國際市場以獨立廠牌身份推出手機，除了中低價機開始打出名堂，旗艦機每年新作都甚有看頭，至少硬件參數絕不比其他大廠差，而且還有一定的價格優勢。



在今日（4 月 13 日）於香港正式推出的 Honor 新旗艦 Magic5 Pro，就是其在香港推出的第二部高階旗艦之作，今代依然是以拍攝功能作為主打，但不論是外型抑或拍攝功能上都在上代的基礎上再作補強，其拍攝功能早前更在 DxOMark 網站獲得世界第二高的評價。

《香港01》科技玩物記者就率先取得了 Honor Magic5 Pro 的港版實機，以下就為各位帶來第一身試玩後感。

Honor Magic5 Pro 上手：造型終搣甩「華為味」？

Honor 作為獨立品牌發展的幾年間，其手機品質其實不差，但最為人詬病的，就是他們的出品在軟、硬件上都仍保留了極濃厚的「華為」味道，尤其是手機的外型設計，有幾部近乎是將華為手機改版重出一樣，直至到上年度的 Magic4 Pro，依然有近似的評價。

+ 1

不過今次上手試玩的 Magic5 Pro，Honor 就似乎捉到了屬於自己的設計風格，尤其作為宣傳重點的「苔原綠」色機身，就以磨沙處理帶來舒適的手感，加上前後四邊的曲邊設計，整體感覺相當柔告，無論觀感或手感方面都十分討好。

「世界第一」屏幕、影音功能值讚

可能有不少人都會將焦點放在 Honor Magic5 Pro 作為賣點的拍攝性能，不過其實其影音功能都絕對值得一提，尤其它的屏幕在 DxOMark 評分中，還是排名世界第一、超越了之前盤踞榜首的 Apple iPhone 14 Pro 系列。

Honor Magic5 Pro 的屏幕亮度最高達1800nit，戶外看效果十分明顯（蔡浩騰 攝）

Honor Magic5 Pro 的屏幕為一塊 6.81” 的曲邊 LTPO OLED 屏幕，解像度 2824 X 1312，在高清之餘，屏幕亮度最高達1800nit，以及加入了最高 2160Hz PWM 調光功能。

在戶外看內容時依然相當舒適，另在晚間看影片時，高頻調光功能亦減少了眼睛的負擔。唯一要挑剔的，大概就是曲邊屏幕會令屏幕內容在邊緣產生形變，同時有可能做成誤觸，並非人人愛用。

Honor Magic5 Pro 的高清屏幕還取得了 IMAX Enhanced 認證，即完全符合 IMAX 對聲畫的要求，試播 MARVEL 的《英雄內戰》，其立體聲及高清流暢畫質的確是不俗的享受。（蔡浩騰 攝）

旗艦級性能、系統軟件略嫌累贅

與上年度的 Magic4 Pro 不同，今年香港 Magic5 Pro 的推出時間與其他 Android 旗艦貼近，故 Magic5 Pro 的處理器選材亦跟上大隊，採用 Qualcomm Snapdragon 8 Gen2，此處理晶片既為 Android 陣營的頂尖存在，其性能基本毋庸置疑，可以處理日常工作之餘，市場上所有的大作遊戲都應付自如。

但需要留意的是它的高清屏幕與高階處理器會加劇電耗，雖然 5100mAh 的電量可以基本撐上一日，只是充電方面 Magic5 Pro 就僅支援最高 66W 的快充輸入（還需要自家的充電器），由零充滿要約 1 個小時。

另外值得一提的，是 Magic5 Pro 的硬件雖然已經是頂尖旗艦，但在系統軟件上卻有不少待進步之處，個人而言最有意見的就是數量甚多的預載軟件，而且不能刪除，對於追求介面簡潔的用戶而言必定扣分。

整整十多個預載軟件，有不少其實有 Google Android 原生的選擇，Honor 似乎是將中國內地版本的軟件都完封倒入國際版當中了（蔡浩騰 攝）

DxOMark 世界第二攝力實試：表現穩定性待提升

在拍攝功能方面，Honor Magic5 Pro 在數日之前仍然以 152 高分佔據了 DxOMark 的首位，但在 4 月 11 日就因為 OPPO Find X6 Pro 的 153 而被擠下，目前為 DxOMark 手機拍攝榜中的「世界第二」，其實有一定的實力。

Honor Magic5 Pro 三個鏡頭皆採用 5000 萬像素 CMOS，其中主鏡頭的元件尺寸達 1/1.12" 及1.4µm 大像素，加入 OIS 光學防手震，於在日、夜的拍攝都十分銳利，大像素、大尺寸元件配合 F1.6 光圈鏡頭，亦能做到效果突出的散景效果，另外值得一提的是它採用多向 PDAF，對焦反應非常靈敏，提升了拍攝時的使用體驗。

👇👇👇 Honor Magic5 Pro 主鏡頭試相👇👇👇

+ 3

Honor Magic5 Pro 鏡頭上的另一賣點，在於長焦鏡頭方面為潛望式設計，原生已經有 3.5x 的光學變焦，並同樣加入 OIS 光學防手震，在算法加持之下，10x 變焦依然可以做到無損質素，同樣是十分討好。

👇👇👇 Honor Magic5 Pro 長焦鏡頭試相（3.5x 及 10x）👇👇👇

「鷹眼鏡頭」使用有難度

在短暫試玩之後，大概已經知道 Honor Magic5 Pro 的拍攝能力的確屬於前沿級別，這主要歸功於鏡頭硬件以及 Honor 過去幾年在拍攝算法上的累積，不過今代 Magic5 Pro 還有一個稱為「鷹眼鏡頭」的賣點功能，指在開啟之後，可以自動抓拍動態景物，理論上用來拍攝動物、小朋友或是各式運動活動，會是相當強大的功能。

然而在實際試用時，會發現 Honor Magic5 Pro 的抓拍邏輯有點難以觸摸，不知幾時手機會為你按下快門，如果要確保拍攝到珍貴畫面，不如長按快門鍵作連環快拍、之後再另外選取一張自己喜愛的相片。