台灣網民每年夏天電費接近3千元　只做3件事費用即減大半震驚眾人

天氣炎熱時，不少人會吹冷氣，但又不敢吹太久，擔心電費破表。不過台灣一名網友分享，他家冷氣為獨立電表，十幾年來夏季電費都會破萬，為了解決這狀況，他花錢一口氣做了3件事，結果隔年同時間的電費就只剩下4千，讓他感到滿意。



▼▼網友只做3件事，電費大幅減少▼▼

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台灣一名網友先前在Facebook社團「爆廢公社」發文，透露自己家中約40坪空間（約1,423呎），冷氣為獨立電表，十幾年來6至8月電費一定超過萬元台幣，尤其以2018年最高，達11,688元台幣（約2,968港幣）。為了解決這狀況，他2019年室內電線全部重配，冷氣從定頻換成變頻，燈具也從高發熱T5全部換成LED，結果成效出乎意料的好。

原PO指出，當室內熱源減少，冷氣效率提升，耗電量就會跟著減少，2020年的6至8月電費就只剩下4,166元台幣（約1,058港幣），讓他感到滿意，「光冷氣電費就非常有感，只剩4千初，完全符合當初規劃的用電負載配置方式」。

文章曝光後，引發網友討論，紛紛留言表示，「省的錢半年就一台冷氣了，真的沒理由說冷氣貴而不更新」、「我家之前也是在夏季電費都在1、2萬上下，也沒有什麼開冷氣和其他用電，只好買計瓦器，每個家電都去測，然後忍痛把耗電的家電換成節約家電。現在夏季電費大概5,000左右，非常有感」、「現在新的家電都很省電了，太舊的不換掉，整年度下來多花的錢都可以換家電了」。

原PO也於留言區補充，想節電就要全盤考量所有環境問題，像有的人會糾結一點價差，結果買的冷氣噸數不足，或是安裝的位置過高，出現室內熱源問題，「吹不涼，溫度愈調愈低，最後壓縮機就以高頻運轉，就算你買一線品牌也不會省電」。

台電透露省電方法

事實上，台電電力粉絲團曾表示，根據統計，家庭夏天用電最多的是冷氣，幾乎快佔總用電量的一半，倘若長時間吹冷氣，省電有感的方式就是改用變頻冷氣，且能源效率第1級＋CSPF值高的機種最省電。

台電說明，變頻冷氣跟傳統定頻冷氣差別在於，當室內溫度降到設定溫度時，定頻的壓縮機會停止，當室內溫度上升又再次運轉；而變頻則改以較低頻運轉，減少開跟關壓縮機次數來省電。因此如果對冷氣需求較低、開的時間不長，只在睡前開啟讓室內降溫就關閉冷氣，定頻冷氣或許就符合需求；但若需要長時間使用冷氣，就建議改用變頻冷氣，省電很有感。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：夏天電費10幾年來都破萬元！他忍痛做出3改變「隔年帳單金額砍半」，台電曝省錢妙招】