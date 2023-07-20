Honor 90 香港上市實機試｜上年曾有一段時間，「2 億像素鏡頭」被傳為新世代的拍攝規格，但結果整年過去，市場上就只有小米一間廠用了 2 億像素 CMOS 在僅僅一部手機之上。而等到今日（7 月 20 日），香港市場終於有另一部擁有同等像素規格賣點的手機 Honor 90 登場。



Honor 90 即日起開始預售（蔡浩騰 攝）

不過在擁有如此高像素鏡頭的同時，Honor 90 的定位卻並非頂級旗艦，而是售價、配置都更為親民的中階機種，《香港01》科技玩物記者在發布前就率先取得實機，以下就為大家送上試玩後感。

Honor 90 開箱試：機身輕巧好揸手

Honor 90 是 Honor 品牌旗下的大眾向手機，向來這個系列都以流動、美型為主，而自去年推出 Honor 70 之後，Honor 就在香港「隔代」推出了 Honor 90，設計上依然走輕巧便攜路線，另外在機背的配色與設計上都有額外的心思，使此系列的外觀在一眾 Android 機中稍見獨特之處。

今次 Honor 90 三色選擇中，最為特別的就是此「星鑽銀」，機背上除了銀色折射效果，還加上了點紋浮雕效果（蔡浩騰 攝）

Honor 90 機身厚度 7.8mm、淨重 183g，本體相當輕巧，但與此同時機身雙面四邊修圓，上手的感覺相當貼服，手感相當不俗。

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主打高清「無閃」靚芒、惟仍有小缺憾

雖然「2億像素鏡頭」在目前的手機市場還算罕見，但 Honor 在此賣點之外，還特別強調 Honor 90 的屏幕質素。Honor 90 採用 6.7" AMOLED、解像度 1200 x 2664，像素密度高達 435ppi，另支援 120Hz 更新率、HDR10+ 等等高階規格，然而最值得留意的，是它是業界首部支援 3840Hz PWM 屏幕調光的手機。

在暗處看 Honor 90 的屏幕，會更感受到高頻調光的優點（蔡浩騰 攝）

受惠於如此快速的調節率，令 Honor 90 的屏幕頻閃現象減到最輕微、減少對用戶眼睛做成的負擔，亦使它成為業界首部得到德國萊因 TUV Rheinland 「無屏閃認證」的智能手機。

Honor 的屏幕夠高清、夠流暢，還支援了 HDR10+ 等高規格，提供的視覺效果的確是同價位手機中少見，然而然而值得一提的，是 Honor 90 只配備了單聲道揚聲器，如果不搭配耳機，在音響效果方面十分輸蝕、未能與其屏幕規格看齊，相當可惜。

Honor 90 的屏幕質素在同價位機中算是不俗，只可惜音效未能跟上（蔡浩騰 攝）

Honor 90 2 億像素鏡頭實試：夠快夠利

今次 Honor 90 所用的主鏡頭，雖然與上年度的小米 Xiaomi 12T Pro 同樣為 2 億像素，但其實內裡所用的 CMOS 並不一樣。

查證資料，Honor 90 用的是出自 OmniVision 之手的 OVB0A，尺寸較小、像素面積也較小，換言之在吸光量上對比小米用到的 Samsung ISOCELL HP1 會較為輸蝕，然而由於像素多，依然可以利用 16 合一的 Pixel Binning 技術去彌補此缺點，同時實試上手，Honor 90 的主鏡頭在拍攝、對焦反應上對比 Xiaomi 12T Pro 都有明顯優勢，一般 Snapshot 出來的效果不俗。

👇👇👇按圖放大看 Honor 90 主鏡頭試相👇👇👇

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有了超高像素鏡頭，Honor 方面亦會力推 Honor 90 的數碼變焦，不過實試效果就未算驚豔，1x、2x 自然問題不大，但在變焦自 5x 或以上、尤其在較低光的情況之下，Honor 90 的相片就有明顯的油畫化現象。

👇👇👇按圖放大看 Honor 90 各倍數試相👇👇👇

Honor 90 即日起預購、即送 DJI 雲台

Honor 90 由＄3199 起發售（蔡浩騰 攝）

Honor 90 由即日起至 7 月 31 日期間開放預購、並於 8 月 1 日起正式發售，價格貼近中階智能手機行情，不同規格售價如下：

－ Honor 90（12+256GB）售價＄3,199

－ Honor 90（12+512GB）售價＄3,499

預購 Honor 90 即送 DJI Osmo Mobile SE （蔡浩騰 攝）

在相當「合理」的售價之外，Honor 方面就繼續過去一年「抵食夾大件」的預購優惠政策，凡於預售期間購買HONOR 90，即可獲贈大疆 DJI 雲台 Osmo Mobile SE (建議零售價＄669) 和 HONOR 90 原裝手機殼 (建議零售價＄199)。