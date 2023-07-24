ASUS ROG x EVA 貳號機新品｜在上年，ASUS 旗下的遊戲專門硬件品牌 Republic of Gamers（ROG）就與 Khara 聯手合作，推出動漫經典《新世紀福音戰士 Evangelion（EVA）》的電腦硬件作品，雖然定價不菲，但一推出已經被預訂、搶購一空。



而在不久之前，ASUS ROG 就宣布此系列正式「添食」，有別於上次以主角碇真嗣所駕駛的初號機為主題，今次的新作就圍繞人氣同樣強勁（甚至比初號機更強）的貳號機、以及其駕駛員明日香設計，不論是電腦玩家還是動漫宅都一樣被吸引到！

ASUS ROG 推出第二彈 ROG X EVANGELION 系列新作，以EVA 貳號機為主題（圖 ASUS）

ASUS ROG x EVA 貳號機系列：機殼到顯卡都見明日香身姿

今年度 ASUS ROG 推出的 EVA 系列新硬件產品，依然涵蓋絕大多數的 DIY 電腦硬件範疇，包括機箱、顯卡、水冷、火牛，全部都以原有的強勁規格作為基礎，再加上獨特的 EVA 主題配色及設計。

而值得留意的是，廠方深明 EVA 貳號機的人氣有不少部份都是來自其美女駕駛員 － 明日香（惣流·明日香·蘭格雷）身上，故在絕大多數的 ROG x EVA 新系列「EVA-02限定版」硬件之上，除了引用貳號機的紅、橙配色以外，均印有明日香的肖像，配合燈效更能突出其風格👇👇👇

旗艦機殼 ROG Hyperion EVA-02 限定版

ROG Hyperion EVA-02 限定版為 E-ATX 旗艦機殼，其具備以「貳號機」為主題的外觀、內裝與燈光面板，如 DIY 玩家想為風扇或SSD騰出空間，亦可將燈板調整顯示於外側，享有更多元彈性的設備安裝，而今次特別版本的重點，當然是搭配其他 ROG x EVANGELION 零組件、讓動漫迷組建自己的 EVA 主機。

主機板 ROG Maximus Z790 Hero EVA-02限定版

此款功能完備的限定版主機板，除以象徵「貳號機」的紅、橙配色精心打造，另支援第13代Intel Core 處理器與DDR5記憶體套件；背板部分採用「貳號機」獸化模式與《新世紀福音戰士》圖騰，搭配CPU插槽區的 A.T. 力場風格設計，以及 I/O 護蓋上的Polymo燈效，可在「明日香」和「貳號機」之間交互切換。

顯示卡 ROG STRIX GeForce RTX 4090 EVA-02限定版

即使不是特別版，RTX4090 本身已經是一張擁有剽悍性能的高階顯示卡。ASUS 今次推出的 ROG Strix GeForce RTX 4090 EVA-02 限定版顯示卡，搭載可反向旋轉與內建 0dB 技術的Axial-tech 風扇、專利均溫熱導板，還有頂級供電和超剛性的壓鑄金屬架、護蓋和背板；加上 NERV、「貳號機」等圖示配色的風扇護蓋、右側卡身，以及「明日香」為主視覺的背板。

水冷散熱 ROG Ryujin III 360 ARGB EVA-02限定版

搭配顯卡使用的，當然還有一體式水冷散熱器，ROG Ryujin III 360 ARGB EVA-02 限定版鋁製邊框周圍飾有「明日香」風格的視覺圖騰，另配置了 3.5" LCD顯示器，除了能監控系統即時數據，亦可顯示一系列以「貳號機」與「明日香」為主題的動畫，搭配三個磁吸式串聯的ARGB風扇，在型格之餘幫助愛機散熱。

顯卡支架 ROG Herculx EVA-02限定版

身負維持顯卡水平重任的ROG Herculx EVA-02限定版，充斥滿滿的 ROG x EVANGELION主題設計，並兼具美型、便利與實用性，玩家無需任何工具即可完成安裝，拆卸時也只要輕觸按鈕，對於 DIY 電腦玩家而言，集實用與裝飾效果於一身。

EVA-02 限定版 ROG 鍵盤、滑鼠等周邊

據 ASUS 官方消息指，是次 ROG x EVA 系列的 EVA-02 限定版全系列產品預計於 8 月起接力於香港市場上市。不過按照上年的資料推斷，要買齊全套 EVA 特別版硬件，不單因貨量稀少而難度甚高，而且一套價格隨時高於＄40000 港幣，並非人人負擔得起。

然而 ASUS ROG 亦同時推出了主機以外的特別版本周邊，如果預算有限又對貳號機（或明日香）有愛的話，就可以密切留意👇👇👇