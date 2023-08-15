韓國WowPass懶人包｜去韓國旅行，利用WowPass就可以一卡當作「八達通」及「信用卡」般搭車（用作T-Money)及消費，而且可以超抵水平港幣直接兌換韓幣，非常方便。究竟如何出卡？如何使用？下文為大家詳細解說。



WowPass用途

WowPass近年才在韓國推出專為旅客設計的電子支付方法，購入後可以直接利用外幣（如港幣），直接兌換成韓幣為WowPass儲值，然後於不同的商店直接當信用卡般消費。而且WowPass又可以當作T-Money，用作搭車消息之用，非常實用。如何出卡？

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WowPass可在地鐵等地方出卡，十分方便。（林勇 攝

可以直接在售卡機入港幣直接兌換成韓幣儲值在WowPass卡內，而且兌換率相當不錯，比起記者早一日前在香港銀行兌換高出約5％。（林勇 攝）

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．出卡步驟

想出WowPass，只需要在大部份的地鐵站及指定地方，便可以發現其WowPass自動售賣機（位置可參看官網）。出卡方式如下：

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．WowPass如何用卡

因為WowPass的儲值額，與T-Money儲值錢包是分開的，因此如果需要利用乘車的話，便需要在地鐵站的T-Money增值機，利用韓幣現金直接增值。

可以利用地鐵站內的增值機，為WowPass內的T-Money錢包儲值。（林勇 攝）

除了可以好似八達通般拍卡乘車，亦可以當作信用卡般於不同地方消費，大部份如超市、便利店等鋪頭，可以當作晶片信用卡般，插卡入讀卡器直接以小額消費，十分方便。

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可以在韓國直接拍WowPass入閘搭車（林勇 攝）

．利用手機app管理WowPass

另外，用家可以安裝專用WowPass app，登記用卡後便可以直接在內管理WowPass，包括可以看到卡內的儲值餘額、最近的消費紀錄以及不同的優惠券等。