香港電腦節 2023 抵買產品｜於灣仔舉行的香港電腦通訊節2023（下稱電腦節）在今日（8 月 25 日）正式開鑼，場內除了一如既往有大量電腦產品以優惠價發售，場內還有大量各式電子產品同樣有價減，以下就為各位帶來《香港01》科技玩物記者在電腦節 Day 1 找到的筍貨／有趣／抵買產品！



記憶卡、隨身硬碟產品場內限定價發售

在筆電以外，儲存類型的硬件產品如 SD 卡、USB 手指、SSD 等等一向是電腦節的熱門商品，在場內亦有幾間老面孔 Western Digital、Sandisk、KIOXIA 等等，他們都會提供電腦節限定價，與深水埗腦場內的價格其實相差無幾，不過就勝在電腦節場內可能有追加禮品、或有其他遊戲帶來額外著數。

除了老牌子之外，當然亦有一些新晉品牌，在稍低的價位提供一些新鮮設計，亦是行展時的驚喜所在👇👇👇

KIOXIA

電腦節常客 KIOXIA 今年適值香港代理與日本公司合作 20 周年，除了有更大規模的攤位（亦繼續有招牌的籃球機遊戲），更請來日本總公司的高層，強調其作為 NAND Flash 記憶體首創公司（當時仍然為前身 Toshiba Memory）的地位。

KIOXIA 強調記憶卡內的的 NAND Flash 全部為日本製，但價格依然保持在十分親民的水平。（蔡浩騰 攝）

+ 1

Kingston

SanDisk

Western Digital

Netac

圖中這款 Netac Portable SSD 1TB 都只賣＄799，設計非常迷你（蔡浩騰 攝）

電腦節更多抵玩／有趣產品（持續更新）

火牛、充電類

+ 2

鍵盤、滑鼠周邊

耳機、音響

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