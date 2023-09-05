想換 iPhone 15？手機當鎚仔扑蟹殼、鏡頭全粉碎｜9月入秋又係時候食蟹！你喜歡以開蟹鉗還是食用鉸剪開餐？有網友貼圖表示自己曾任性以手機當鎚仔「扑蟹」，弄得手機鏡頭完全碎裂。網友恥笑樓主太任性：「你想順便換iPhone 15？」



台灣 facebook《爆怨2公社》群組一位網民發文：「上次吃螃蟹任性的用手機砸螃蟹鉗，這次我不會再這麼傻了」。從發文附圖可見，蒸蟹蟹身已開，但蟹鉗卻毫髮未損，但事主的三鏡頭機背沾滿蒸蟹醬汁，手機鏡頭更出現一道裂痕。

網民回應有趣：「可以用頭殼試試」指事主是否頭腦有問題，建議下次直接用硬腦袋去撞爆蟹殼，有網民錯重點：「這螃蟹沒有洗乾淨…」。

其他網友就覺得事前根本想換手機，但不建議浪費了舊手機：「你可以任性的再買一隻手機呀」、「我懷疑你想換手機，但是我沒有証據」有人笑言用手機砸蟹沒錯、錯的是手法和機型」、「前幾年的oppo-5，很實用。四周鐵框一圈，摔不壞。我用它來敲核桃吃。實用」而傳說硬度可打穿地殼的那款機又是時候出場：「除了nokia 其他都是弟弟」、「能砸螃蟹的手機只有3310吧」

Nokia 子彈都擋到，區區蟹鉗算甚麼？

明眼人看穿：其實只是爆鏡頭貼

最後有人放大圖片發現樓主疑似是「假膠」，爆的不是Apple 引以為傲的超硬度藍寶石玻璃，而是一片三廠鏡頭貼。市面的三廠鏡頭貼都做得好薄，記者就試過收了一部二手13 Pro Max，以為用了2天就撞爆鏡頭，去到先達修理才發現……爆的只是鏡頭貼。

明眼人看穿：其實只是爆鏡頭貼

來源： facebook《爆怨2公社》群組