手機尿袋｜今年在全球疫情過後全球陸續開關，不過出行在外都要留意行李上的限制，例如手機流動電池（即俗稱的「尿袋」、內地稱「充電寶」）不單止飛機航班相關的限制規定，近年通車、可供香港人往返內地的高速鐵路都一樣有，而且規矩竟然更嚴格？



男子攜尿袋上高鐵被拒、大鬧車站

日前一宗事件在內地引起廣泛討論，事源在廣東省東莞市虎門高鐵站內，一名男子因為攜帶了一個超過規定標準的流動電池，被工作人員拒絕入站，需要自行處理電池後方可以繼續行程。

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男子不滿站內職員處理，認為高鐵站應容許乘客留下手機號碼、待回程時取回電池，職員依然拒絕，結果他執意稱高鐵站職員「太為難人」，最終竟然站到桌子上大喊大叫，因而被拍影片被網民廣傳。

尿袋上高鐵原來有容量限制、比飛機更嚴？

回頭看看高鐵的安全規定，其實與飛機航班類似，同樣是避免乘客行李在旅程中發生意外而構成危險，不過關於手機流動電池的相關限制，對比飛機航班就更為嚴謹。

高鐵對於電池容量有著明確規定

翻查有關資料，搭乘高鐵時，旅客可以帶上的電池只有兩點規定，分別為「標示清晰」且「容量不超過 100Wh」，而普遍航空公司，則禁止超過 160Wh 的電池上機。

在事件發生之後，網上傳出高鐵限制「27000mAh 以上容量的電池」入站的消息，但這並不算完全正確，事關 mAh 的數值需要連同電池運作時的輸出電壓一併計算，具體公式如下：

能量(Wh) = 容量(mAh) × 電壓(V) / 1000



由於公式中有「電壓」這一參數，故單看 mAh 去決定一枚電池是否可以上機／上高鐵是不可靠的。

以一般航空公司的規定為例，他們大多將可攜帶上機的流動電池局限於 160Wh 以下，以公式計算，若然流動電池以 3.7V 電壓運作，即容量最大可以達到 42000mAh 以上，但如果電池電壓為 10V，則電池容量又會降至 16000mAh，故航空公司／高鐵以 Wh 為電池容量單位的統一標準，亦相當合理。

電池可否上飛機／高鐵？主要看這裡

其實要斷定一枚流動電池可否帶上飛機／高鐵，不需要記住複雜的公式，事關目前市面上絕大部份的電池都會標明電池內的能量水平，只要在相關位置查看就可以看見。

目前大部份流動電池都會標明電池內的能量水平（蔡浩騰 攝）

不論是高鐵或是航空公司，如果閣下所帶的電池機身上沒有明確的標籤，職員是有權以安全理由拒絕搭乘，而由因為所有流動電池皆不可以寄艙／托運，屆時就只能即時棄置電池。