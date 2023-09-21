iPhone 15 炒價｜Apple iPhone 15 系列即將在明天（9 月 22 日）正式在全球各地發售，近年每逢新一代 iPhone 上市，都總引起搶購、炒賣潮，相信有不少人關心 iPhone 15 系列的炒市如何，而在香港市場的消息之外，國內的回收價資料亦逐漸公開，或者可以預測到今次 iPhone 15 系列各型號的回收價。



華強北第一口價：iPhone 15 Pro Max 只有小賺？

曾經是電子產品集散地的深圳華強北，經歷數年疫情之後已經大變樣，然而仍有不少從事手機買賣的店鋪盤據於此，今次 iPhone 15 系列的發售亦被視為另一賺錢機會，然而從華強北流出的第一口回收價卻比連日來一眾炒家期待的較為冷淡。

在標準版本的 iPhone 15、15 Plus 的回收價方面，目前多個來源的價碼已經比官方發售價為低，華強北流出價錢已經要比 Apple 官方價低 ¥300 人民幣以上，看來已經可以斷定「無得炒」。

據說為華強北流出的第一口iPhone 15 回收價（圖 微博）

iPhone 15 Pro 系列機種被一致認為更搶手，華強北回收價當然會見到溢價，只不過溢價水平暫時不高，iPhone 15 Pro 機大概每部賺 ¥300 人民幣，而 iPhone 15 Pro Max 則每部賺最多 ¥750 左右（即港幣＄800 左右）與日前流出、近＄3000 的價碼成鮮明對比，而且是最細的 256GB 型號賺最多，與連日來的認知亦有出入。

北上放機可免則免

iPhone 15 系列是近幾年中港開關之後首次發售的 iPhone 新作，而港版 iPhone 一向在國內都甚為搶手，且因為相對定價較低而令轉售的利潤更高，在疫情前就有不少人自行將 iPhone 帶上華強北圖利，相信今次 iPhone 15 發售後亦會有散戶炒家想重施故技。

有不少炒家會直接過關放機、以謀求更大利錢（網上圖片）

然而必須要留意的，是近兩年中國海關對於全新未開封電子產品的管制更嚴格，帶 iPhone 過關有機會面臨罰款風險，同時人民幣匯率近一年以來亦下跌不少，間接令香港人將 iPhone 拿到國內轉手的利錢減少，各位即使有心炒賣都要清楚將 iPhone 帶返國內的風險，在此我們並不建議。