淘寶超聲波眼鏡清洗機中伏｜以前眼鏡鋪都會免費幫walk-in客人洗眼鏡，務求以服務吸引回頭客。近年淘寶有很多平價的超聲波眼鏡清洗機，最平10蚊包郵竟然都有一部，每天起床洗一次，出街上班時視線明亮，真爽！但近日有位網民在fb「淘寶開心share」分享他買超音沒洗眼鏡機「千挑萬選」以為包冇衰，誰知照樣中伏的經驗。



揀80幾蚊貨以為包冇衰｜少年你太天真了

樓主（匿名方式投稿）表示貨品一到手就試用，加水、駁電開機，一聽聲已經知出事，那巨響絕非超聲波馬達的震動聲，而是像放了隻電動牙齒在水杯中一樣，又嘈又震。原來這類沒有實際效果的假超聲波眼鏡清洗機，已經出現了一段日子，難怪網民未看內文就留言抽水：「十蚊想買超聲波機，交智商稅」

fb「淘寶開心share」截圖

之後事主拆開機身一看，內面竟只有1個迷你四驅車玩家稱為「雞摩」（即最廉價的摩打），在轉軸兩邊加上重物，利用轉動時的震盪扮「超音波」，實際上一點功效也沒有，洗眼睛跟浸水沒分別。

fb「淘寶開心share」截圖

網民留言抽水，表示很多人以為震動就等如超音波「用超聲波振動牙刷放落去一齊振都ok」「唔好咁大聲，一陣個個去買震蛋。」又提議換摩打，加強轉速可能都起到清潔作用：「換咗呢個摩打以前玩四驅車都係用佢」

面對諷刺樓主都認命，其實他不是選10蚊貨色，以為揀個81蚊的就萬無一失，誰知一樣是垃圾，更是貴價垃圾，比買10蚊貨色的人更笨。

那究竟真正的超聲波眼鏡清洗機拆開來看是怎樣子的？從下面比較圖就能一清二楚了。