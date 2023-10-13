Benz BAM Festival嘉年華2023直擊，概念車EQG等7個必看景點！週末好去處｜Benz平治一年一度大型盛事「BAM Festival」嘉年華會於今日起，一連三日於中環海濱活動空間正式舉行，不單會場中有多個展場又食又玩，而且更有全新E-Class 及 Mercedes-AMG EQE SUV的發布，加上純電動 G-Class 概念車 - Concept EQG，亦在香港首次公開亮相，各位車迷絕對不容錯過。



今年Benz BAM Festival 今年重臨中環海濱活動空間，主題為「TODAY. TOMORROW. TO BEYOND」，今次一連串多元而極具前瞻性的精彩項目，除了有大量新車展出外，更有嶄新科技展示、人工智能、綠化創新、永續發展、美饌佳餚、藝術以至音樂娛樂等等。

Benz BAM一連三日於中環海濱活動空間正式舉行（林勇 攝）

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新E Class、Concept EQG等新車展示

今次Benz在場中展出最新型號座駕，可以近距離欣賞多達30款新車，首先可率先預覽全新的 E-Class、Mercedes-AMG EQE SUV 以及首次於香港公開亮相的純電動G-Class概念車 - Concept EQG。更可以觀賞兩部由廠方代表 Mercedes-AMG Team Craft-Bamboo Racing 派出，於下月參加第70屆澳門格蘭披治大賽 - 國際汽聯 GT 世界盃的高性能 Mercedes-AMG GT3 賽車。

在會場中首次展出全新E Class

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音樂舞台演出

嘉年華會當然不乏精彩音樂舞台演出，Stage to Beyond 主舞台將為觀眾帶來現場 DJ 的多重音感享受，星期六晚更會舉行的音樂演出，包括樂壇男新人Jeffrey Ngai 魏浚笙、實力女歌手陳蕾以及唱作人吳林峰及其樂隊等份量十足的動人演出，各位車迷當然可以在會場中盡興而歸。

新人Jeffrey Ngai 魏浚笙、實力女歌手陳蕾以及唱作人吳林峰等歌手於舞台上演出

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一家大小都合適的童心小鎮

BAM Festival童心小鎮，為小孩子們帶來獨一無二的遊樂體驗。首先區内特設Mini Mall，由數組小創業家開設迷你攤位天馬行空化成現實。小鎮更有迷你電動車駕駛賽道，可以一嘗當小司機的樂趣。同時，場内亦設有多款有趣的STEM學習體驗，例如電動模型車工作坊、AR繪畫藝術等等。車迷們就算大家大小前來，都可以玩得開心。

一家大細都可以在園內盡興

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科技潮流品牌

瑞士高級腕錶IWC帶來Mercedes-AMG G 63 "Grand Edition" 為設計靈感的Big Pilot's Watch AMG G 63，及其他各款 IWC 和 AMG 聯乘的腕錶。而且電競品牌 MSI 亦會展示與 AMG 聯乘的電競手提電腦，如於現場即時訂購，更有機會獲得限量模型車。另外，科技培訓及內容創作公司 Preface在場內設置生成式人工智能（Generative AI）互動體驗專區，適合帶小朋友來邊玩邊學。會場中亦加入 Market Square 市集坊，包含生活時尚、時裝、文化、體育及藝術等不同類型的攤檔，令參觀者可以邊逛邊尋寶。

與IWC合矩研發的F1模擬亦可在會場中試玩

與會場中預訂MSI與BENZ聯乘的電競Notebook，有機會額外獲取限量模型車。

SUV 野外冒險莊園

會場中的SUV Village以野外露營為主題，賦予「為越野而生」的平治SUV 最駕馭自如的平台，展示品牌全系列越野 SUV、G Class等車外，更展出不同與各款Benz配合的露營裝備，讓車迷充分感受其靈活性。

AMG 競技場

在 Mercedes-AMG 賽車中心，入場人士可以與其他賽車手以 Gran Turismo 7 遊戲一較高下，更可以配戴上最迎PS VR2親身體驗 AMG 賽車的快感，最快圈速者更可獲奬。

現場參加AMG競技場，有機會贏取不同的禮物。

大量精品與啤酒節佳餚

會場場亦展出迎合不同人士品味的平治配件及精品系列，現場購物更可享八折優惠。於餐飲區舉行的Oktoberfest 德國啤酒節，配合啤酒花園的草地氛圍，提供正宗的啤酒、美食、小食和音樂表演，向品牌根源致敬。大家還可以盡情享用各式各樣的本地和國際美食、飲品和雞尾酒，細賞維多利亞港的醉人景致。

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Benz BAM Festival 2023 活動詳情

日期：2023 年 10 月 13 至 15 日

時間：10 月 13 日： 18:00 – 22:00／10 月 14 日： 10:00 – 22:00／10 月 15 日： 10:00 – 18:00

地點：中環海濱活動空間

入場：預先登記免費入場

登記網站：https://www.bam.hk