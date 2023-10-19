大陸食店掃 QR 碼落單偷個資、港人北上食玩買小心｜返大陸玩已成為很多港人周末及假期其中一大消遣娛樂選擇，每個周末都能看到關口車水馬龍。內地主要以電子化消費模式，不只支付使用電子錢包，連落單也有很多店舖採用掃碼（QR Code）點餐。可是，近日央視曝光，很多店舖的QR Code 落單「小程序」潛在個人資料外洩風險，要求用家分享過多甚至不必要的個人資料！不給就無法下單點餐！



掃碼點餐過份授權

根據央視財經的報道，記者進入一間湖南的烤肉店掃碼點餐時，發現 App 要求獲得用家 WeChat 的頭像和昵稱，才能繼續點餐。經查詢後，店員指如不進行授權，記者就不能掃碼點餐。換言之，要在該餐廳點單，就要向其分享 WeChat 的資料。類似的情況亦出現在不同的餐廳、茶飲店、咖啡店，就算有收銀處也會要求顧客掃碼點餐，當顧客同意授權，就會被收集個人信息、電話、姓名。

WeChat 小程序

這些掃碼點餐的 App，大都是在 WeChat 的「小程序」中推出，用家要透過 WeChat 找到該餐廳的小程序，再進行點餐。有小程序開發商為了收集顧客的個人資料，更會以低價，甚至免費幫餐廳開發小程序。有小程序開發商的員工爆料，這些個人資料可以隨時通過手機查看，甚至批量導出，對開發商而言，用戶數據是非常高價值的私域流量。

上海市消保委新聞部主任指出，部分的授權要求可以拒絕，但部分必須同意很才能繼續點餐。因此，如果不希望個人資料外洩的話，掃碼點餐時就不應分享個人信息。而在 7 年中旬以來，針對個人信息被過度採集、違規使用等問題，已帶 55,000 多間全國連鎖餐飲門店被要求或完成整改。

最過分的是，部分改用掃碼點餐的餐廳仍會收 +1 服務費，居然還從掃碼點餐中過分收集用戶資料，並轉售圖利。

資料來源：央視財經