天星小輪紀念成立 125 周年，搵到日本 DEVILROBOTS 的知名Q版公仔To-Fu Oyako 豆腐人合作搞「DEVILROBOTS x 天星小輪 125 周年驚喜」活動，10月29日將會有豆腐人藝術總監北井老師見面會，並推出大量與潮牌聯乘精品、玩具。



豆腐人拉線｜香港天星文 x 日本潮流文化

早在1996年已面世的Q版公仔To-Fu Oyako，是日本設計單位 DEVILROBOTS 的名作，其藝術總監北井真一郎（Shin）很喜歡香港，更喜歡天星小輪、喜愛其文化底蘊，每次來港活動開會都盡量抽時間坐船過海，所以今次欣然接受了天星合作聯乘企劃，特選多個日本品牌、專業職人，加入天星小輪元素推出限定品，共有4項慶祝活動，無論是TO-FU迷及天星小輪fans都一定要留意。

1. 125個豆腐人大型海報



由藝術總監北井真 一郎設計125個豆腐人乘搭小輪大型海報 ，他更選出25位香港的粉絲更有機會化身為豆腐人 ，參與在此海報之中，一齊乘搭小輪 。

日本經典潮玩TO-FU豆腐人賀天星小輪125周年！

2. 7-Eleven豆腐人意式雪糕



同期市面如7-Eleven 便利店有3款由八豆家推出的豆腐口味 Gelato，包括豆腐黑芝麻、豆腐紅豆及豆腐抺茶口味，包裝上均印上可愛的豆腐人，必食豆腐抺茶口味！因為它的封面有 125 周年天星小輪的元素，限量發售！

3. 多款豆腐親子 X 天星小輪精品



北井真 一郎特選多個日本品牌，加入天星小輪元素推出限定品，比如藍染水手風 & 豆腐親子 X 天星小輪 T-shirt，加上星形標記和1989 年份，以藍染 T-shirt 向天星的傳統藍色水手領制服致敬，質素和設計均屬上乘，必搶。

群馬縣卯三郎こけし制作以豆腐親子聯乘天星小輪造型的日式木人偶，更是卯三郎こけし首次與香港品牌合作。

群馬縣卯三郎こけし制作以豆腐親子聯乘天星小輪造型的日式木人偶

以小輪座椅木製椅子上那個通風用星點圖案為設計靈感，投映於日本東濃檜木製作的咖啡杯碟和枡（清酒方形木箱)

融合現代港式元素與傳統和風設計的多用途和式長手巾

融合現代港式元素與傳統和風設計的多用途和式長手巾

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4. 北井真 一郎見面會、何佩做嘉賓



10月29日他將會出現在中環7號碼頭的CHI Tachinomi 與fans見面，同場有何佩擔任驚喜嘉賓現場演唱。

（留意只是概念圖，真實碼頭並不會有大型裝飾品）

DEVILROBOTS x 天星小輪 125 周年驚喜

日期：29/10/2023（日）

何佩現場表演時間： 3:00pm

地點：CHI Tachinomi (7號碼頭)， 中環7號碼頭地下A號舖

Toy Station 官方網頁：（https://www.in-decide.com/link/toystation/ ）