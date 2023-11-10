雙11.11 手機優惠｜轉眼又來到「雙 11」，不同品牌單位近年都十分積極在此時間提供優惠，順應 Fans 的消費意欲之餘也好為自己清一清貨，而不同的手機品牌亦趁此時間有不同的減價優惠，《香港01》科技玩物記者在以下就為大家整理了多個品牌特別值得留意的減價優惠，讓各位出手前可以參考參考！



ASUS 優惠繼續、電競機特別抵玩

ASUS 的手機減價優惠其實並非近日才開始，早在 10 月中已經有多款手機減價，即使是上市僅數月的細機旗艦新作，於其官方網店上都正減價＄700 促銷，同樣最新的 ROG Phone 7 系列除了 Ultimate 版本之外都有過＄1200 的折扣。

但如果要講減得最勁的型號，就要數 2022 年時推出的 ROG Phone 6、6D 系列，除了官網上 ROG Phone 6D 減價＄2800，到豐澤網店更可見到 ROG Phone 6 正減價＄4200 發售，只需要＄4,798 就可以買到一部配置齊全、擁有 Qualcomm S8+ Gen1 處理器的電競機，在同類機種中已難尋對手。

Vivo 趁雙 11 清貨、最平＄888 有交易

國產廠商 vivo 在自家網店趁雙 11 都有減價活動，不過就以推出年多兩年的舊機為主，最平價的有入門機種 Y55s，＄888 就有交易，不過現在已告售罄，未知之後會否補貨。

但如果以抵買去計，減價後賣＄1,288 的 Y76、以及上年度的旗艦機 X80 都相當抵玩，尤其 X80 擁有拍攝能力相當不俗的蔡司鏡頭配置，＄3,888 絕對值得考慮。

Samsung 摺機官方網店劈價一半

Samsung 今年度推出的 Galaxy Z 系列摺機收穫不少好評，但就是在外觀上與上代分別不夠大，間接讓舊代的 Galaxy Z Fold、Flip 系列機種在減價時顯得格外吸引。而在其官方網店上，於雙 11 期間更大推舊代摺機 Galaxy Z Fold 4 的半價優惠，1TB 版本大劈價至＄8799，比 512GB 版本更便宜！

1TB 版本的 Galaxy Z Fold 4 比 512GB 更便宜（圖 Samsung）

Sony 2022 年旗艦減＄3600

除了 Samsung 摺機，另一被用戶質疑變化不大的旗艦機種還有出自 Sony 的 Xperia 1 系列，今年度的 Xperia 1 V 主力只改進了拍攝功能，事實上其最具賣點的無斷式變焦長焦鏡在 2022 年的 Xperia 1 IV 上已經存在。

Xperia 1 IV 目前在豐澤網店上減價＄3600，對比上月再跌＄400，價格上依然是不少旗艦機的水平，不過對比起原價已經抵玩得多，想體驗一下 Sony Xperia 機攝力的話，現在入手相當合理。

小米 2022 旗艦減 38% 清貨

小米手機性價比應該不用多講，來到 2023 年尾，雖然暫時未到雙 11 的大型優惠時間，但亦有旗艦機減價清貨，其中跌幅最大的就要數 Xiaomi 12。

雖然已經是推出 1 年半的機種、又未有像 Xiaomi 13 系列有 Leica 加持，但其內置 Qualcomm S8 Gen1、12GB RAM、6.28” FHD+ AMOLED 靚芒，規格仍屬市場前沿，只要對遊戲沒有太大需求（因為 S8 Gen1 的熱量問題還是相對嚴重），在小米官方網站價格由＄5,699 減至＄3,499 算是十分抵玩。