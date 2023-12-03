Wi-Fi 技術發展一日千里，新的Wi-Fi標準也層出不窮，在802.11ax，也就是我們熟知的 Wi-Fi 6/6E 標準推出年多之後，新一代的 Wi-Fi 7 又逐漸浮出水面，以此為制式標準的 Router 以及相關裝置亦陸續上市，但是否需要急著買機投入新制式的懷抱？



以下我們就淺談一下 Wi-Fi 7的技術規格，分析它相較前代標準的進步之處；並就 2023 年底購買新路由器時需要關注的 5 大關鍵指標提出建議，為大家的購買決策提供參考。

Wi-Fi 7 三大技術優勢

Wi-Fi 7 亦即為 IEEE 802.11be 制式，技術上採用了由 Wi-Fi 6E 開始新增的 6Hz 頻段，而且將過往的網絡傳輸技術都再增強，例如上代的 1024-QAM 提升至 4096-QAM，8x8 MU-MIMO 提升至 16x16 MU-MIMO 等等，綜合多種提升，Wi-Fi 7 制式對比以往的 Wi-Fi 的技術優勢大致可以整理為 3 點👇👇👇

2023 年購買 Wi-Fi 路由器考慮 5 大關鍵字

【1】制式

在 2023 年尾的今日，市場上已經推出了 Wi-Fi 7 制式的 Router，它採用了由 Wi-Fi 6E 開始新增的 6Hz 頻段，並將過往的網絡傳輸技術都再增強，例如上代的 1024-QAM 提升至 4096-QAM，8x8 MU-MIMO 提升至 16x16 MU-MIMO 等等。

對比以往的 Wi-Fi，Wi-Fi 7 的技術優勢大致可以整理為 3 點：更高傳輸量、更低延遲，而且可以連帶採用舊 Wi-Fi 制式的裝置表現都一併加強。

【2】頻寬

不過在現行的家用標準之內，Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E 制式 Router 所能提供的無線上網速度平均都可以達到 500Mbps 以上，若非有太多裝置需要同時上網，現階段 Wi-Fi 7 並非必然之選，而這其實就牽涉了 Router 的頻寬問題，頻寬越大，網絡的「負載量」就越大，可以減少多部裝置上網時的塞車情況。

Wi-Fi 7 加入了 MLO 多頻聚合傳輸技術，首次可以同時讓裝置連接 2.4GHz、5GHz 及 6GHz 三個頻段(圖 TP-Link)

而在多種制式當中，最新的 Wi-Fi 7 能提供的頻寬亦為最多。Wi-Fi 7 加入了 MLO 多頻聚合傳輸技術，首次可以同時讓裝置連接 2.4GHz、5GHz 及 6GHz 三個頻段，徹底利用頻譜資源。Wi-Fi 7 加上可以盡用 6GHz 頻譜的 320MHz 頻寬，Wi-Fi 網絡的最高吞吐量由上代 Wi-Fi 6E 的 9.6Gbps 提升 4.8 倍至 46Gbps。

【3】天線數目

可能有不少人認為天線數目越多，Wi-Fi 覆蓋範圍越廣，然而在天線功率相同、擺放位置相近時，天線的多寡其實對於網速的影響很細。然而在近年的 Wi-Fi 制式當中，天線的數量就因為 MIMO 技術而獲得重視。

MIMO 技術是一種多天線技術，它可以讓 Router 與裝置同一時間以多於一條天線收發資料，從而改善通信質量。在路由器方面，如果路由器 Wi-Fi 有 2 根天線支援 5GHz，那一般會說這台路由器支援 2×2 MIMO，以此類推，3 根天線就是 3×3 MIMO；4 根天線就是 4×4 MIMO。Wi-Fi 7 路由器可以支援到 16×16 MIMO。天線數量越多，理論上可以支援的網路吞吐量就越大。

【4】Mesh

Mesh 技術為近年的最新 Wi-Fi 技術，可以將多個 Router 機組連接在一起，形成一個網狀網絡，以提供更好的 Wi-Fi 覆蓋範圍和更穩定的 Wi-Fi 信號。

透過串連多個 Router 單元，Mesh Router 網絡可以同一SSID 覆蓋更大的範圍（圖 TP-Link）

如果你需要覆蓋更大的範圍，或者需要更穩定的 Wi-Fi 信號，那麼 Mesh router 是一個不錯的選擇。但是，Mesh router 的價格通常比傳統的 Router 更高，如果你的家庭面積不大，或者你只需要一個基本的 Wi-Fi 設置，那麼傳統的 Router可能就足夠了。

Mesh Router 會需要更多額外的設定，但隨著技術進步，現在的 Mesh Router 大多只需要利用手機簡單完成配對程序，設定需要的功夫對比前幾年時已經簡便不少。

【5】價格

Wi-Fi Router 的選擇多、競爭大，價格可以由數百至過萬港幣不等，基本上，制式越新、功能越強勁的 Router 價格就自然水漲船高。

Wi-Fi 7 Router 售價動輒數千，的確不是所有用戶都負擔得起的數字（圖 Fortress）

各位購買 Router 前可以先訂立好自己的預算以及期待功能，目前 Wi-Fi 7 的 Router 選擇暫時不多，價格約為＄3000～6000，有錢的話選擇它們自然是較為「Future-Proof」的；但如果預算有限，可以退而求其次選擇數年前已經登場的 Wi-Fi 6 舊型號，作為普通家用仍然是非常足夠的選擇。