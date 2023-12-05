中國整頓性感「媽見打」動畫美少女裸體GK手辦寄收｜中國當局將嚴打日本動畫美少女角色的色情性感PVC雕像figure，生產、售賣、出口均會加強管制，有台灣網民在討論區訴苦，指淘寶網拍了兩隻色色公仔，全都被海關打回頭，連賣方都被警告。



色情玩物漸過火｜中央整頓風氣合理

根據央視《焦點訪談》節目報導，指中央將全力打擊中國網民稱為「媽見打」（即媽媽見到一定會打你一身的色情玩具）的裸體色情美少女PVC／G-Kit公仔日漸過火的歪風，以防不良低俗內容影響孩子的身心健康。更發現不少網上商店在售賣低俗色情、姿勢不堪入目的「美少女」手辦，公仔表面上有身材性感衣物，走在限制級邊緣，其實衣服是分開獨立部件，「可脫」可「爆甲」變身為全裸公仔。

央視《焦點訪談》節目報導截圖

其實衣服是分開獨立部件，「可脫」可「爆甲」變身為全裸公仔。

有關部門巡查多次電商，在9個平台上查獲了多達3萬多個不雅不良手辦玩具，商品說明上竟妄稱適合青少年及學生，做法不能接受，並將會追究刑責。

央視《焦點訪談》節目報導截圖

網購如走私｜色情公仔扮高達寄貨、被強制拆開檢查

在台灣PTT討論區，有網民出文討論指「中國現在在抓成人向的PVC和GK，不管是製造販賣還是購買現在都抓很兇」，原來樓主早前在淘寶網拍兩隻色色公仔，指賣方在寄貨時被物流公司要求開箱查貨，他已報稱是Robot魂決鬥高達玩具想瞞天過海，但物流公司仍然起疑最終開箱逐隻查驗，被發現是「恥物」全都不給寄，賣方擔心再賣會惹官非，即時將相似的貨品全部下架退款了事，更奉獻買家暫時不要再試，因為有關方面由生產、廠方寄貨、甚至個別貨品小量快遞郵件都被查。

台灣PTT討論區截圖

「可使用」的動畫角色公仔｜不堪入目更無版權

這方面令記者想起，幾個月前香港facebook曾廣傳一款中國廠商推出非授權的疑似《Final Fantasy VII》Tifa色情人偶，更講明下半身「可使用、可清洗」做法明目張膽，商人在宣傳上也沒有避諱。

有關商品的宣傳圖片

雖然不是同一款「可使用Tifa」，YouTuber 蝦米「XIAMI'S TOY SHOW」拍片示範玩另一款真人尺寸「Gamelady」Tifa，更指中國生產商在宣傳時太姿態了，除了政府、連Square Enix都要追查廠商來源，現時商品表面上已無法直接在網上訂購，而片主也表示，這品在出貨時還扮成泰國生產去轉移視線，可見有關方面真的管得很嚴。

XIAMI'S TOY SHOW 影片截圖

XIAMI'S TOY SHOW 影片截圖

網民暗指：「連宅男射X都要嚴控了？」

有網民指做法不公，這類公仔定價高，根本不是為兒童少年而設，指成年人有權玩色情人偶。又指有關方面禁止出口的定義不清，究竟是禁運成人用品，還是只禁二次元動畫性感figure？網購性感figure是否需要逐隻拆盒，看看有沒有露點？亦有網民笑言，可能因為中國生育率低下，有關方面希望宅男不要再玩公仔「打手槍」，都給我去結婚生小孩，表示：「現在連射X都要嚴控了？」但似乎將兩件事相提並論，理據並不充份，似乎只是宅男沒公仔玩，說恨話埋怨兩句而已。

大雄不要打手槍！長大後跟靜香結婚才正正經經生個孩子

性感Figure生產線難以遷出中國

如果將來中國真的要整頓性感動畫玩具figure生產出境，那意味日本品牌要將生產線搬離大陸，但事實上是不可行。因為中國玩具廠技術力高、人手成本合理，如果移返日本國內生產，成本就太高；搬到其他東南亞地區也不可行，因為當地技師上色技術差，根本做不到日本公司的要求。最終有可能，這類玩具將會變得非常之貴，甚麼不再開發生產。