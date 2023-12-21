華為 MatePad Pro 平板上市速試｜等足大半年，華為的旗艦手機 Mate 60 系列終歸未能趕及在 2023 完結前來到香港上市，不過華為倒是十分積極在香港推出旗下其他 HarmonyOS 的「全場景」周邊產品。

繼早前上市的 Huawei Watch GT4 之後，今日（12 月 21 日）華為就在香港宣布推出兩件新品，其中之一就是在國內發布後大獲好評的特大平板 MatePad Pro 13.2。



Huawei MatePad Pro 13.2 上手試、大而不累贅

Huawei MatePad Pro 13.2 是華為歷來最大屏幕的平板出品（蔡浩騰 攝）

Huawei MatePad Pro 13.2 是華為歷來最大屏幕的平板出品，然而在短暫的試玩當中，記者就認為它是同階級平板中最纖巧、流動之作。Huawei MatePad Pro 13.2 在外型上沒有太多花巧，就是機面大屏幕玻璃再加上機背的全金屬外殼，不過拿上手後其淨重 580g、厚 5.5mm 的機身著實予人驚喜。

作為參考，比 MatePad Pro 13.2 屏幕細小一碼的 Apple iPad Pro 12.9” 以及 Samsung Galaxy Tab S9+ 12.4”，論流動性都未能與 Mate Pad Pro 13.2 匹敵。（蔡浩騰 攝）

除了屏幕夠大之外，MatePad Pro 13.2 的機身就有足足 6 組雙聲道喇叭，輸出的音量、音質都甚具水準，奈何試玩時間太短未能太深入實試，但華為官方取得的瑞士 SGS 五星認證應該可以為它證明一點實力的。

MatePad Pro 13.2 當然預載了華為自家的 HarmonyOS（蔡浩騰 攝）

專用配件甚稱手

加上磁吸鍵盤的MatePad Pro 13.2 有幾分筆電的味道（蔡浩騰 攝）

在 MatePad Pro 13.2 推出的同時，華為亦會在香港市場帶來兩款 MatePad Pro 13.2 的專用配件，分別為其專用的磁吸式鍵盤，以及 M-Pencil。

記者實際上手體驗過與磁吸鍵盤「合體」後的 MatePad Pro 13.2，其操作感覺與筆電十分相似，尤其鍵程十分足夠的實體鍵盤以及反應不俗的 TrackPad，都可以帶來相當良好的操作體驗。

至於 M Pencil 方面，雖然它是首款對應 MatePad Pro 13.2 內「星閃」連接技術的配件，但使用上手與以往的藍牙款手寫筆沒有太大分別，反應靈敏在此價位的平板而言份屬基本，而華為就未有為此手寫筆加入更多實用配套，悄悄可惜。

Huawei MatePad Pro 13.2 香港售價及上市日期資料

Huawei MatePad Pro 13.2 將於 2024 年 1 月中旬起於香港市場上市，售價為＄6388，而其專用的磁吸鍵盤以及 M Pencil 都會在同期上市，售價分別為＄988 及＄688，即使是兩樣配件都買齊，仍然比取價＄8,899 iPad Pro 12.9" 便宜，可見 Huawei MatePad Pro 13.2 有一定的競爭力。

同場加映：開放式耳機 Huawei FreeClip

華為開放式耳機 Huawei FreeClip

在 MatePad Pro 13.2 之外，華為還將發布不久的無線耳機 Huawei FreeClip 帶來香港，其採用開放式設計，利用「C 形橋」將電池及發聲機構分開，形成一個夾將耳機安置在耳殼上，既可以減少耳機深入耳道的不適感，又可以牢牢地扣在耳上，在做運動時都不會輕易跌下。

Huawei FreeClip 加入了一定的智能功能，例如沒有區分左、右耳，在戴上後會自動識別，另一方面加入了防風噪、聲噪分離等處理，讓用戶可以得到清晰的通話體驗。

Huawei FreeClip 同樣將在 2024 年 1 月中旬起發售，售價為＄1399。