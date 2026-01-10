深圳海鮮大排檔5間！即叫即煮豪華海鮮盤　人均¥60歎龍蝦、生蠔

深圳海鮮大排檔5間推介！深圳三面環海，食海鮮向來出名平靚正！除了海鮮放題或漁市場大排檔，近來深圳還很流行食「海鮮大咖」，即以一個大盤放著各式各樣的海鮮，供5至15人同時享用的海鮮大餐。《香港01》好食玩飛記者整理5間網民推介必食深圳海鮮大咖，全部即叫即煮，最平人均低至¥60人民幣！



深圳海鮮大咖5大推介！（圖片來源：左/小紅書＠肥鹿你别吃啦、右/小紅書＠夏天的你）

深圳海鮮大排檔【1】東記炭燒海鮮大咖——即叫即煮巨無霸海鮮船 正宗粵菜

位於深圳龍華區的「東記炭燒海鮮大咖」，出名供應即叫即煮的豪華海鮮船，份量可揀3至5人樂享版，或8至12人奢華全席，更可選擇加錢升級海鮮，彈性選擇，深受網民好評！來到東記，必嘗「奢華海鮮大咖全席」（原價¥1,988，透過美團或大眾點評預訂，優惠價¥998），包括龍蝦、生蠔、元貝、帶子、新西蘭青口、三點蟹、大白蝦、瀨尿蝦及肥甲等9種海鮮。

另外還有配菜烏冬、 花菜、娃娃菜及豆皮，大大一盤上枱，極具視覺衝擊！龍蝦爽口彈牙、瀨尿蝦如手掌般長、三點蟹又肥又厚肉、元貝懶人的最愛，免剝殼，一口吸溜就能入口，加上烏冬及蔬菜充分吸收海鮮湯汁，整體配料鮮甜十足，令人回味無窮！

此外，東記的粵菜也非常有名，如招牌牛雜煲、招牌沙薑雞、南乳蒜香骨、京蔥炒牛肉粒及甲魚雞煲等，嫌只食海鮮未夠喉不妨一併試試！

東記炭燒海鮮大咖（龍華店）

人均：¥99（10人計）

營業時間：16:30-次日02:30

地址：深圳建通路樺潤馨居A棟007號（馨家公寓對面）

交通：深圳地鐵4號線，龍華站A出口



深圳海鮮大排檔【2】巴厘海鮮·烤羊腿·小龍蝦——惹味香辣湯底 人均低至¥63

位於深圳沙井的「巴厘海鮮·烤羊腿·小龍蝦」，主打惹味的海鮮大咖及巴厘菜！海鮮大咖套餐分兩個份量，分別有2至3人份（¥198）及5至6人份（¥378），人均最平約¥63食到！大咖內有白蛤、螃蟹、生蠔、扇貝、墨魚仔、基圍蝦、玉米、豆皮、豆芽菜等配料，湯底偏辣，好適合喜歡濃味的人！此外，餐廳的烤羊腿及巴厘小菜也不可錯過，佐酒一流，邊吃邊飲啤酒好爽！

巴厘海鮮·烤羊腿·小龍蝦

人均：¥63（6人計）

營業時間：16:00-次日03:00

地址：深圳新沙路恆耀樓37號（沙井人民醫院正對面）

交通：深圳市中西醫結合醫院步行300m。



深圳海鮮大排檔【3】歡樂牧場——豐宙海鮮自助餐 任食黑虎蝦、青口

想無限量任食海鮮，深圳塘朗區的歡樂牧場毛肚火鍋烤肉自助必然是理想好去處！店家所供應的海鮮新鮮大份，只需¥117即可任食活黑虎蝦、青口、三點蟹、生蠔…等，同場還有烤肉區、火鍋區（任食毛肚、澳洲肥牛、羊肉串）、蒸焗炖區、點心區及甜品區，不想淨食海鮮都有大量選擇，切合不同口味的人聚餐。

歡樂牧場毛肚火鍋烤肉自助（西麗寶能店）

人均：¥117

營業時間：11:30-14:00；17:30-21:30

地址：深圳塘朗東路寶能環球匯B館3樓3019號

交通：深圳地鐵5號線，塘朗站D出口，步行210m。



深圳海鮮大排檔【4】串鼎香串串火鍋——重慶麻辣海鮮大燴 招牌串串鴛鴦鍋

天氣漸涼，去深圳嘗地道的重慶特色串串香火鍋，自選串串吃到飽，伴惹味的麻辣湯，暖胃又抵食！位於東門的「串鼎香串串火鍋」，向來以1元1串的串串香聞名，近來餐廳還推出海鮮大咖，讓大家可食串串同時盡情歎肥美海鮮！

這兒的海鮮大咖有鮑魚、扇貝、蟶子、生蠔、小龍蝦及瀨尿蝦等，配料繁多，一份夠2-3人食，才不過¥62！

串鼎香串串火鍋（東門店）

人均：¥97

營業時間：10:00-次日04:00

地址：深圳人民北路越港商業中心二樓

交通：深圳地鐵1/3號線，老街站C出口，步行440m。



深圳海鮮大排檔【5】南門一坊美食街——地道宵夜檔 多樣化海鮮菜餚

深圳熱門的南門一坊美食觀光夜市，內有一間著名的海鮮小炒攤檔，有著各式各樣的海鮮菜餚，如招牌海鮮大咖、烤魚、烤生蠔、蚵仔煎、花甲粉…等，簡直是海鮮控天堂！店家的海鮮大咖雲集是日於海上撈來的海鮮，如鮑魚、三點蟹、扇貝、帶子、小龍蝦及基圍蝦等，湯底是川式麻辣口味，不算最豐富，但用料勝在夠新鮮，一份夠3-4人食用。

不過，由於是夜市攤檔，所以衛生環境必不及餐廳般企理，志在吃風味，喜歡乾淨的朋友可能不宜。

南門一坊美食街

人均：¥60

營業時間：16:00-次日凌晨（打烊時間不固定）

地點：深圳東濱路與興南路口往西約150公尺（南油生活區)

交通：深圳地鐵9/12號線，南油站F2出口，步行750m。



