深圳萬象天地美食推介7間高質餐廳　WeChat Pay HK美團團購折上折

深圳好去處｜南山區的深圳萬象天地是港人常去的深圳商場，不但雲集300多間店舖，且非常多打卡位，交通也便利，地鐵1號線高新園站便可直達，最重要還有不少美食！今次就為大家介紹7間高質餐廳，兼有WeChat Pay HK×美團團購折上折優惠，總值¥88！所有餐廳的團購套餐均可使用，還可以港幣0手續費付款，非常方便！想知點拎點用？即睇下文！



1. 甬府小鮮

甬府小鮮是由屢奪米芝蓮一星、黑珍珠三鑽餐廳等殊榮的寧波菜餐廳「甬府」開設的親民價餐廳，寧波菜講究鮮鹹合一。 腌、燴、燒、燉、蒸等傳統的烹飪手法，呈現寧波菜地道的鮮鹹嫩滑口感。 餐廳已經連續五年榮獲米芝蓮必比登推介。

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優惠：優惠價¥98代¥100代金券，折上折後只需¥93；亦可購買團購套餐有「招牌必點雙人餐」、「招牌主推四人餐」。購買「單人傳統寧波三鮮套餐」優惠價¥119，折上折後只需¥114，需要經WeChat Pay HK領取美團團購優惠，付款時自動扣減。

優惠領取：WeChat>我>服務（顯示港幣）>跨境遊>領取美團團購優惠券>進入美團小程式>左上角轉換地區至深圳＞搜尋「甬府小鮮」

餐廳地址：深圳南山區深南大道9688號華潤深圳萬象天地L6層S617號店鋪（高新園A口步行8分鐘）



2. 食川非川

食川非川是甬府集團旗下品牌之一，2024年米芝蓮指南入選餐廳，之所以名為食川非川，是品牌主理人對川菜獨到的見解，在傳統川菜的味型與造型基礎上，增添更多元化的元素，食材更加多樣化，口味更加豐富，同時融合了部分粵菜和淮揚菜，讓食客有更多的選擇，更符合當代人對美食的追求，即食得川味，不在川中。

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優惠：「川椒水煮大黃魚 」優惠價¥189，折上折之後只需¥181；「¥97代¥100代金券」折上折之後只需¥92，另有團購套餐「食川必點午市雙人套餐」、「午市四人套餐」等，需要經WeChat Pay HK領取美團團購優惠，到時自動扣減。

優惠領取：WeChat>我>服務 (顯示港幣)>跨境遊>領取美團團購優惠券>進入美團小程式>左上角轉換地區至深圳＞搜尋「食川非川」

餐廳地址：深圳南山區深南大道9688號華潤深圳萬象天地L6層S618號店鋪（高新園A口步行8分鐘）



3. 柿合緣新京菜

柿合緣新京菜是由甬府創始人與新京菜創始人連袂打造，致力於為您創造獨一無二的新京菜美食體驗，也是甬府集團旗下品牌之一，榮獲入選米芝蓮餐廳，傳統的北京菜比較重油重醬，口味上以比較甜為主，所以我們根據目前市場顧客的健康需求和當下審美觀點，將傳統的北京菜，在不改變基本功底技法與味道的前提下，進行了重新的演繹和呈現！老菜新做，並融入了多元化的菜式，如川菜，粵菜等， 讓食客有更多選擇。

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優惠：優惠價¥97代¥100代金券，折上折之後只需¥92，需要經WeChat Pay HK領取美團團購優惠，付款時自動扣減；亦可購買其他團購套餐如「甄選京味雙人套餐」 、「午市特惠雙人餐」等

優惠領取：WeChat>我>服務 （顯示港幣)>跨境遊>領取美團團購優惠券>進入美團小程式>左上角轉換地區至深圳＞搜尋「柿合緣新京菜」

餐廳地址：深圳南山區深南大道9688號華潤深圳萬象天地裡巷L2層NL219號店鋪（高新園A口步行8分鐘）



4. 鳥沢TORISAWA

「鳥沢TORISAWA」創立於2019年，是植庭餐飲集團旗下一大年輕品牌，在時髦現代的餐吧中，融入日式居酒屋與傳統日本燒鳥的元素。 TORISAWA的TORI代表了美味的燒鳥，而SAWA則取自SOUR的日文，意為酸甜口味的氣泡調酒。 從名字就可以看出，對於鳥沢來說，美味的燒鳥與餐點是必需，一份精彩的酒單也必不可少。

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優惠：購買「單人午市經典套餐」優惠價¥88，折上折後只需¥83；或「¥95代¥100代金券」折上折後只需¥90。需要經WeChat Pay HK領取美團團購優惠，到時自動扣減。

優惠領取：WeChat>我>服務（顯示港幣)>跨境遊>領取美團團購優惠券>進入美團小程式>左上角轉換地區至深圳＞搜尋「鳥沢TORISAWA」

餐廳地址：深圳南山區深南大道9688號華潤深圳萬象天地裡巷一樓NL125A（高新園A口步行8分鐘）



5.譽八仙茶室

譽八仙秉承香港傳統酒樓的古法心思技藝，以傳統粵菜做法還原各樣懷舊點心本味。 舊時港島茶室裡其樂融融的景象在此完美重現，是親友聚會、嘆茶打卡的不二之選。

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優惠：美團團購套餐「譽八仙打卡雙人餐」優惠價¥368，折上折後只需¥353；或星期一至日都可使用的「¥95代¥100代金券」折上折後只需¥90，需要經WeChat Pay HK領取美團團購優惠，到時自動扣減。

優惠領取：WeChat>我>服務 （顯示港幣)>跨境遊>領取美團團購優惠券>進入美團小程式>左上角轉換地區至深圳＞搜尋「譽八仙茶室」

餐廳地址：深圳南山區深南大道9688號華潤深圳萬象天地六樓（高新園A口步行8分鐘）



6. 隱廚

隱廚主打新湘菜、粵菜、民間菜的新派中國菜館，拋棄繁雜工藝，拒絕一切重料，只留原始本味，是隱廚的鮮明特色，烹飪理念上強調：重食材、重本質、重火候。 品牌堅信：好口味，一定來自好食材！

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優惠：購買招牌菜品「2人半隻御品桂花香酥烤鴨」，優惠價¥169，折上折後只需¥161；或「¥97代¥100代金券」折上折後只需¥92，需要經WeChat Pay HK領取美團團購優惠，到時自動扣減。

優惠領取：WeChat>我>服務 （顯示港幣)>跨境遊>領取美團團購優惠券>進入美團小程式>左上角轉換地區至深圳＞搜尋「隱廚」

餐廳地址：深圳南山區深南大道華潤置地B座深圳萬象天地購物中心L5層S580號 百老匯電影院旁（高新園A口步行8分鐘）



7. LUNEURS月樂詩 全日廚房

LUNEURS連續6年，穩坐「上海雪糕天花板」；憑借「焦糖海鹽冰淇淋」火遍全網。LUNEURS手工霜冰淇淋優選高品質配方奶油，純手工匠心製作，口感綿密、柔滑、唇齒留香。 其中招牌焦糖海鹽冰淇淋更被譽為「La Crème de la crème」，用匠心追求品質，值得用心品嘗。 與LUNEURS手工冰淇淋打卡合照也成為顧客分享快樂、追求夢想的一種方式。

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優惠：購買「雙人下午茶套餐」，優惠價¥88，折上折後只需¥83；其他優惠套餐如「單人下午茶套餐」、「單人春來喝龍井飲品雙杯組合」均可享折上折優惠，需要經WeChat Pay HK領取美團團購優惠，到時自動扣減。

優惠領取：WeChat>我>服務 （顯示港幣)>跨境遊>領取美團團購優惠券>進入美團小程式>左上角轉換地區至深圳＞搜尋「LUNEURS月樂詩 全日廚房」

餐廳地址：深圳南山區科發路深圳萬象天地裡巷1樓（高新園A口步行8分鐘）



WeChat Pay HK用戶獨家免費領取 一鍵即領總值¥88美團團購優惠券

美團小程式專享

由於大眾點評跟美團屬於同一集團，上述餐廳的優惠，都可以透過WeChat Pay HK跨境遊頁面，免費領取總值¥88的美團團購優惠券。裡面總共包含7張優惠券，系統將根據消費門檻自動揀選對應優惠券自動扣減。人民幣交易自動轉為港幣結算，全程0手續費。領取後有效期為7日，逾期可重新領取，每位用戶最多可以領取30次。美團團購折上折後價格以美團小程序顯示的最終價格為準。

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如何從WeChat Pay HK港幣錢包領取¥88的美團團購優惠券

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如何開通港幣錢包

可到微信公眾號搜尋「WeChat Pay HK好生活」點擊「自助開通香港錢包」 。

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