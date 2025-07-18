仁川機場交通｜首爾機場快線AREX優惠$64起　43分鐘直達市中心

仁川機場交通優惠｜首爾機場快線AREX車票有87折優惠，每張車票都只是$64！乘搭仁川機場快線AREX，往返首爾市中心最快只需43分鐘，準備去首爾旅行的朋友留意！



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仁川機場交通｜首爾機場快線AREX車票優惠 43分鐘直達市中心

首爾AREX仁川機場快線提供往返仁川機場至首爾站服務，分為直達列車及普通列車。直達列車只會停靠仁川機場第一航廈、第二航廈及首爾站，車廂座位寬敞舒適，最快43分鐘就可以抵達首爾市中心！普通列車則為各站停靠，方便前往金浦機場、弘大、孔德站等。

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首爾機場快線AREX，最快43分鐘就可以抵達首爾市中心。（官方圖片）

仁川機場交通｜首尾班車班次

首爾AREX仁川機場快線直達列車班次約為40分鐘一班，仁川機場第二航廈出發的頭班車為上午5時15分，尾班車則為下午10時40分；首爾站出發頭班車開出時間為上午6時，尾班車於下午10時50分出發。而第一航廈出發的頭班車為上午5時23分，尾班車為下午10時48分。

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