首爾交通卡｜氣候同行卡懶人包　$16無限搭地鐵巴士　附購買地點

韓國旅行／首爾交通／首爾交通卡｜在煩惱到首爾旅行用什麼交通卡支付車費嗎？首爾最近推出適合觀光旅客的「氣候同行卡」短期券，憑氣候同行卡儲值後，可在指定有效期內無限次任搭首爾地區的地鐵、巴士，最平每日只需要$16.1！每日只要搭3程車就可以回本！就等《香港01》「好食玩飛」帶大家了解一下！



韓國首爾交通氣候同行卡（小紅書@Style is a simple way of saying)

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地鐵儲值時揀選有效期，氣候同行卡可重複使用，如到期失效可重新儲值。（小紅書：zhangwufu1)

韓國首爾交通氣候同行卡｜票價、有效期

氣候同行卡實體卡的票價為₩3000（港幣$17），購入實體卡後可於地鐵增值機儲值，並選擇有效期，包括1日券₩5,000（港幣$28）、2日券₩8,000（港幣$45）、3日券₩10,000（港幣$57）、5日券₩15,000（港幣$85）、7日券₩20,000（港幣$113）。

如選擇儲值7日券，每天票價低至港幣$16.1，即每天乘搭3次交通工具即可回本！即使戰利品大包小包，都可以坐車回去酒店先放下，再去血拼！實體卡可以重複使用，下次再去韓國，直接到地鐵儲值即可！

1日券 ₩5,000（港幣$28）

2日券 ₩8,000（港幣$45）

3日券 ₩10,000（港幣$57）

5日券 ₩15,000（港幣$85）

7日券 ₩20,000（港幣$113；低至港幣$16.1／日）

短期券全部不含叮鈴鈴單車，有效期自儲值當天起計算。

30日券 ₩62,000（港幣$351；不含叮鈴鈴）；₩65,000（港幣$368；含叮鈴鈴）



韓國首爾交通氣候同行卡｜使用範圍

氣候同行卡可於指定有效期內，無限次乘搭首爾地區地鐵（當中包括1-9號線首爾地區區間、新林線、牛耳新設線、金浦黃金線全區間、京義中央線、機場鐵路、京春線部份區間）、首爾市內巴士及叮鈴鈴單車（氣候同行卡30日券）適用。

氣候同行卡除了有實體卡，還有電子卡。（小紅書：Celine Linlin）

韓國首爾交通氣候同行卡｜購買地點

氣候同行卡的實體卡可於首爾地鐵站客戶服務中心、首爾地鐵站附近的便利商店（例如GS25、CU、7-11、E-Mart 24）、首爾觀光廣場旅遊諮詢中心或明洞旅遊諮詢中心購買。

如使用（Android） OS 12以上版本的手機，可以在GOOGLE PLAY安裝「mobile Tmoney」APP，使用氣候同行卡手機APP版，透過信用卡增值。

韓國首爾交通氣候同行卡｜使用方式

氣候同行卡的使用方法跟香港的八達通卡相似，地鐵出入閘、巴士上落車拍卡即可。注意：韓國巴士下車需要拍卡，如使用氣候同行卡累積兩次下車未沒有拍卡，以前一次乘車時間為準，24小時內不得使用卡片。

氣候同行卡可重複使用，如儲值有效期結束，再到儲值機增值即可。

憑氣候同行卡於首爾景點享低於5折扣優惠。（小紅書：lynn_020825）

韓國首爾交通氣候同行卡｜折扣優惠

憑氣候同行卡於首爾景點，如首爾大公園、首爾植物園、樂天世界水族館及首爾SKY等，購買入場門票可享折扣優惠，優惠折扣低至5折。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略