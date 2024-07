首爾交通卡｜氣候同行卡懶人包　$16無限搭地鐵巴士　附購買地點

韓國旅行/首爾交通/首爾交通卡|在煩惱到首爾旅行用什麼交通卡支付車費嗎?首爾最近推出適合觀光旅客的「氣候同行卡」短期券,憑氣候同行卡儲值後,可在指定有效期內無限次任搭首爾地區的地鐵、巴士,最平每日只需要$16.1!每日只要搭3程車就可以回本!就等《香港01》「好食玩飛」帶大家了解一下!



韓國首爾交通氣候同行卡(小紅書@Style is a simple way of saying)