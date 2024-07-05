深圳廣州交通｜喬巴士單程僅¥9.9　1.5小時直達　附上車點、班次

深圳廣州交通｜不少港人上廣州旅遊、工作，有網民分享廣州往返深圳平價大巴，車資僅¥9.9，比同樣在深圳上車的廣深城際動車（二等座¥79.5）更平！深圳上車最快1.5小時即達廣州！車資雖然平，但車內環境完全不輸蝕，航空椅相當舒適，一車33座空間闊絡，睇埋下文了解班次、上下車點、購票方法！



喬巴士廣州往返深圳服務單程只需¥9.9。（喬巴士微信公眾號圖片）

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廣東城際巴士服務公司喬巴士，7月1日起廣州往返深圳巴士服務減價，由¥60減至¥9.9。在深圳有5個上、下車點，在廣州有4個，全部在地鐵站口附近，方便轉車！部分班次高峰期減少中途站，最快1.5小時從廣州車陂南到深圳西鄉！

廣州往返深圳喬巴士｜班次

每日15至24班次，從早上6時20分開始，直到晚上8時20分。

廣州往返深圳喬巴士｜航空椅坐得舒適

班次分為普通座椅和航空座椅，車資統一¥9.9！33座航空座椅大巴，一邊是單人座位，一邊是雙人連座，所有位置配備USB充電口，還有舒適腳踏板和迷你小桌板。

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深圳往廣州喬巴士｜上、下車點

深圳往廣州上車點：

●大劇院站地鐵站B出口，直走30米郵政報刊亭

●車公廟地鐵站B出口路邊

●世界之窗地鐵站C1出口（地鐵出口等車）

●深大地鐵站A3出口公交站左邊

●西鄉地鐵站C出口左對面中信銀行門口



深圳往廣州下車點：

●大沙地地鐵站A出口如約招呼站

●車陂南地鐵站C出口旁或對面BP油站

●體育西路地鐵站G出口

●越秀公園地鐵站B1出口



喬巴士9個上、下車點全部在地鐵站出口附近，方便轉車。（喬巴士微信公眾號圖片）

廣州往深圳喬巴士｜上、下車點

廣州往深圳上車點：

●越秀公園地鐵站B1出口

●體育西路地鐵站G出口

●車陂南地鐵站B出口歐派門前

●大沙地地鐵站A出口如約招呼站



廣州往深圳下車點：

●西鄉地鐵站C出口

●深大地鐵站A2出口

●世界之窗地鐵站I出口

●車公廟地鐵站C出口

●大劇院站地鐵站E出口



港人上廣州可選擇乘坐喬巴士。（喬巴士微信公眾號圖片）

廣州往深圳喬巴士｜購票方法

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