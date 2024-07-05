深圳廣州交通｜喬巴士單程僅¥9.9 1.5小時直達 附上車點、班次
撰文：張如瀟
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深圳廣州交通｜不少港人上廣州旅遊、工作，有網民分享廣州往返深圳平價大巴，車資僅¥9.9，比同樣在深圳上車的廣深城際動車（二等座¥79.5）更平！深圳上車最快1.5小時即達廣州！車資雖然平，但車內環境完全不輸蝕，航空椅相當舒適，一車33座空間闊絡，睇埋下文了解班次、上下車點、購票方法！
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廣東城際巴士服務公司喬巴士，7月1日起廣州往返深圳巴士服務減價，由¥60減至¥9.9。在深圳有5個上、下車點，在廣州有4個，全部在地鐵站口附近，方便轉車！部分班次高峰期減少中途站，最快1.5小時從廣州車陂南到深圳西鄉！
廣州往返深圳喬巴士｜班次
每日15至24班次，從早上6時20分開始，直到晚上8時20分。
廣州往返深圳喬巴士｜航空椅坐得舒適
班次分為普通座椅和航空座椅，車資統一¥9.9！33座航空座椅大巴，一邊是單人座位，一邊是雙人連座，所有位置配備USB充電口，還有舒適腳踏板和迷你小桌板。
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深圳往廣州喬巴士｜上、下車點
深圳往廣州上車點：
●大劇院站地鐵站B出口，直走30米郵政報刊亭
●車公廟地鐵站B出口路邊
●世界之窗地鐵站C1出口（地鐵出口等車）
●深大地鐵站A3出口公交站左邊
●西鄉地鐵站C出口左對面中信銀行門口
深圳往廣州下車點：
●大沙地地鐵站A出口如約招呼站
●車陂南地鐵站C出口旁或對面BP油站
●體育西路地鐵站G出口
●越秀公園地鐵站B1出口
廣州往深圳喬巴士｜上、下車點
廣州往深圳上車點：
●越秀公園地鐵站B1出口
●體育西路地鐵站G出口
●車陂南地鐵站B出口歐派門前
●大沙地地鐵站A出口如約招呼站
廣州往深圳下車點：
●西鄉地鐵站C出口
●深大地鐵站A2出口
●世界之窗地鐵站I出口
●車公廟地鐵站C出口
●大劇院站地鐵站E出口
廣州往深圳喬巴士｜購票方法
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