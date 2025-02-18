深圳往返廣州交通｜喬巴士單程¥29.9 最快45分鐘到 附上下車點
撰文：張如瀟
出版：更新：
深圳往返廣州交通｜不少港人上廣州旅遊、工作，平價大巴「喬巴士」深圳往返廣州單程車資¥29.9，比同樣在深圳上車的廣深城際動車（二等座¥79.5）更平！深圳上車最快45分鐘到廣州！車資雖然平，但車內環境完全不輸蝕，航空椅相當舒適，一車33座空間闊絡，睇埋下文了解班次、上下車點、購票方法！
廣東城際巴士服務公司「喬巴士」，提供廣州往返深圳大巴服務，單程車資僅¥29.9。在深圳有5個上、下車點，在廣州有4個，全部在地鐵站口附近，方便轉車！部分班次高峰期減少中途站，最快45分鐘從深圳西鄉地鐵站到廣州大沙地地鐵站！
廣州往返深圳喬巴士｜班次
每日15至24班次，從早上6時30分開始，直到晚上8時20分。
廣州往返深圳喬巴士｜航空椅坐得舒適
班次分為普通座椅和航空座椅，車資統一¥29.9！33座航空座椅大巴，一邊是單人座位，一邊是雙人連座，所有位置配備USB充電口，還有舒適腳踏板和迷你小桌板。
+1
深圳往廣州喬巴士｜上、下車點
深圳往廣州上車點：
●大劇院站地鐵站B出口，直走30米郵政報刊亭
●車公廟地鐵站B出口路邊
●世界之窗地鐵站C1出口（地鐵出口等車）
●深大地鐵站A3出口公交站左邊
●西鄉地鐵站C出口左對面中信銀行門口
深圳往廣州下車點：
●大沙地地鐵站A出口如約招呼站
●車陂南地鐵站C出口旁或對面BP油站
●體育西路地鐵站G出口
●越秀公園地鐵站B1出口
廣州往深圳喬巴士｜上、下車點
廣州往深圳上車點：
●越秀公園地鐵站B1出口
●體育西路地鐵站G出口
●車陂南地鐵站B出口歐派門前
●大沙地地鐵站A出口如約招呼站
廣州往深圳下車點：
●西鄉地鐵站C出口
●深大地鐵站A2出口
●世界之窗地鐵站I出口
●車公廟地鐵站C出口
●大劇院站地鐵站E出口
廣州往深圳喬巴士｜購票方法
「喬巴士」微信小程式
（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略
👉酒店住宿優惠查詢：
Trip.com｜Agoda｜Booking.com｜Klook