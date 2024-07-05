新宿美食8間推介｜吞拿魚壽司任食／肥美拖羅／炭燒烤魚／居酒屋

新宿美食2024｜新宿是東京主要旅遊區域之一，新宿除了以歌舞技町聞名，亦隱藏不少美食。《香港01》好食玩飛編輯就會同大家推介8間新宿必試餐廳，當中包括任食吞拿魚壽司，和牛燒肉，米芝蓮指南推薦餐廳等。下次去東京時，又可以試下新餐廳！



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新宿美食壽司｜【1】鮨 やまけん新宿東口店

鮨やまけん新宿東口店以任食作賣點，餐廳會先提供當天推薦的16道菜品，菜品以新鮮食材製成，品嚐後便可隨心任嗌吞拿魚，吞拿魚軟嫩肥美，入口即溶，套餐只需約7,000日元（約340港元）。而且餐廳餐點份量不會太多太大，使食客可以試到更多與眾不同的菜式。另外，餐廳的甜品亦十分精緻，在特別日子來用餐的話，甜品會有慶祝用的獨特擺盤，適合想慶祝食餐好的你。

16道菜品會根據當天食材決定，大部分食客讚高質。（Tabelog）

鮨 やまけん（新宿東口店）

地址：東京都新宿区歌舞伎町1-18-9WaMall歌舞伎町 6F

營業時間：16:30～23:00（L.O.22:00）



新宿美食壽司｜【2】元祖壽司 新宿西口店

元祖壽司 新宿西口店是遊客人氣店，提供多國語言的餐牌，壽司選擇豐富，食材新鮮，即日送達，而價錢亦非常親民。吞拿魚，甜蝦，竹莢魚等，一碟只需要138日元（約7港元），價格較高的星鰻，中拖羅等都只是418日元（約21港元），更有食客指出海膽壽司是超值之選，海膽鮮甜濃郁又放滿壽司面，CP值滿滿。地理位置也相當方便，從新宿站西口只需步行1分鐘便到達，店員亦好客熱情，難怪這麼受歡迎。

元祖壽司 新宿西口店連本地人都話抵食。（Tabelog評論）

元祖壽司（新宿西口店）

地址：東京都新宿区西新宿1-15−5

營業時間：11:30～22:00 (LO 21:45)

交通：JR新宿駅 徒步約4分（鄰近西口友都八喜)



新宿美食拉麵｜【3】らぁ麺 はやし田

らぁ麺 はやし田的湯底採用鴨肉和鳥取縣特產的大山雞肉作為主要材料，特製的湯底一入口即可品嚐到大山雞肉的鮮美滋味。醬油拉麵不會過鹹，味道恰到好處，拉麵麵條採用全粒粉製造，不少食客讚口感獨特，整體拉麵都做得出色，獨樹一幟。而且由新宿站東口徒步約3分鐘，地理位置亦優越，來新宿不妨一試。

網上拉麵達人指らぁ麺 はやし是必食拉麵店。（X @ramen_hayashida）

らぁ麺 はやし田

地址： 東京都新宿区新宿3-31-5 新宿ペガサス館 1F（由新宿站東口徒步約3分鐘）

營業時間： 11:00～22:00（有機會因湯底售罄而提早關門）

休息日： 無休



新宿美食拉麵｜【4】SOBA HOUSE 金色不如帰

SOBA HOUSE 金色不如帰是連續四年榮登米芝蓮指南的店鋪，更在日本美食網站Tabelog獲得3.78的高評分。此店的湯底採用文蛤和鯛魚熬製，兩種食材交織出多重層次的味道。除了湯底，他們還在拉麵中加入了使用牛肝菌、松露等高級食材製成的特製醬料，湯底香濃但不油膩，如此罕見的配搭只需1,300日元（約65港元）就可以一試。

SOBA HOUSE 金色不如帰的獨有配搭。（Tabelog）

金色不如帰

地址： 東京都新宿区新宿2-4-1 第22宮廷マンション 1F（由新宿站徒步約9分鐘）

營業時間：星期一至五11:00～15:00/18:30～21:00

休息日： 星期六日



新宿美食燒肉｜【5】燒肉和牛之聲

來到日本，食和牛是基本吧！燒肉和牛之聲位於新宿歌舞伎町，提供獨立房間，讓顧客可以不被打擾地享受燒肉。跟其他餐廳不一樣，燒肉和牛之聲並非購買一整頭黑毛和牛，而是精選 A5 等級和牛不同品牌的部位，保證和牛的品質，和牛味更突出。餐廳同時注重和牛以外的食材，例如採用來自大分縣的蛋、來自隱岐島的藻鹽米等，由此可見店家的用心。

明星都光顧焼肉 にくの音。（Tabelog）

燒肉和牛之聲（ 新宿店 ）

地址：東京都新宿区歌舞伎町 1 丁目 19-3 歌舞伎町商店街振興組合ビル 8F

營業時間：17:00-04:00



新宿美食燒肉｜【6】 敘敘苑燒肉

敘敘苑燒肉屬於連鎖品牌，有多間分店，優點在於肉質好且分店的品質穩定。但值得一提的是，敘敘苑燒肉算是中上價位，推薦大家可選擇午間套餐，價格會比較便宜，最平3,300日元（約161港元）。套餐包含牛五花、牛脊肉、鮮蝦等選擇，還有飯、湯品、沙拉和小菜，豐富飽滿。另外，其中一間分店位於東京晴空塔，用餐同時更可以享受高空美景。

敘敘苑燒肉肉質有一定保證。（官方網站）

敘敘苑燒肉

地址：Shinjuku,3 Chome−27−10 武蔵野ビル 7F

營業時間：11:00-22:00



新宿美食居酒屋｜【7】土雞和在地酒包廂居酒屋Tottori 新宿本店

土雞和在地酒包廂居酒屋Tottori 聞名於從日本本地嚴選的日本酒和雞肉料理，在日本美食網站Tabelog獲得3.5的高評分。Jidokko炭燒是人氣料理之一。這道菜採用新鮮的當地土雞，以炭火烹調而成，烤出獨特的香氣。烤雞與日本酒的搭配非常適合。除此之外，在店裡能試飲豐富種類的日本酒，從中找出自己喜愛的酒類，還提供各種串燒、生魚片、炸物等居酒屋經典菜品。

土雞和在地酒包廂居酒屋Tottori 新宿本店採用新鮮的當地土雞。（Tabelog）

地址：東京都新宿区歌舞伎町1-6-3 東海苑ビル7F

營業時間: 17:00～05:00（L.O.04:30） ※會依店內狀況有所變動

休息日: 全年無休

交通: 新宿車站東口步行2分鐘(靖國通旁大樓7F)



新宿美食居酒屋｜【8】炭火燒專賣食處 白銀屋

炭火燒專賣食處 白銀屋主打烤魚，經炭火燒的烤魚外脆內軟，又有炭火的香氣，非常吸引。其中廚師發辦5款烤魚串是店裡熱門菜，除了能夠試到更多款式的烤魚，亦充滿驚喜。另外，作為居酒屋當然要有多選擇的酒，如杯裝銀嶺立山（銀嶺立山カップ）、杯裝秋鹿純米斑比（秋鹿純米バンビカップ）等都在他們的餐牌中。

炭火燒專賣食處 白銀屋亦有豬牛雞的燒烤。（Tabelog）

炭火燒專賣食處 白銀屋

地址：東京都新宿区西新宿7-19-7 サンローゼ新宿1F

營業時間：中午 11:30～14:30 ，晚上 17:30～22:30 ※週六營業至22:00為止

休息日：星期日及國定假日

交通：從丸之內線「西新宿站」步行約5分鐘



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