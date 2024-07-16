金澤酒店10間推介｜私人桑拿＋露天風呂／一泊二食／人均$215起

撰文：陳映蓉
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金澤酒店推介2024！金澤有小京都之稱，是一個充滿濃濃日本風情的古都，也是溫泉勝地。從東京、大阪或京都出發，搭乘新幹線約2小時便可抵達金澤，非常方便！《香港01》「好食玩飛」頻道為大家推薦10間高CP值的金澤酒店，部分設有私人風呂及一泊二食住宿方案，人均最平更只需HK$215！即看內文！

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金澤酒店推介【1】料亭旅館 金城樓（Kinjohro）

料亭旅館 金城樓（Kinjohro）金澤城蹟和主計町茶屋街之間，鄰近大樋美術館、東茶屋街、金箔工藝館、兼六園等景點，來往車站則需約10分鐘車程，不過酒店有提供免費停車場，附近亦有許多巴士站，交通方便。酒店僅提供6間房，全部房間均有私人浴室、榻榻米、和室、日式庭園及私人風呂，充滿傳統建築風情。酒店亦提供從加賀百萬石時代即傳承至今的加賀料理，非常奢華！

料亭旅館 金城樓（Kinjohro）
房價：人均HK$1,143起（標準日式房；包早餐）
地址：石川縣金澤市橋場町2-23
交通：JR金澤站車程10分鐘
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金澤酒店推介【2】淺田屋（Ryokan Asadaya）

淺田屋（Ryokan Asadaya）地理位置優越，鄰近近江町市場、尾山神社、長町武家屋敷通、蓄音器館等景點，來往車站只需5分鐘車程或步行15分鐘，酒店亦設有停車場，自駕遊亦非常方便。淺田屋創業於1867年，僅提供4間「數寄屋」的簡約風格客房，採用秋田雪松製成，古色古香。客房配備私人浴室、小前廊、日式小庭園，部分客房附設浴缸及西式床鋪。房價亦包含早餐及晚餐，可以盡情品嘗精緻的時令會席料理！

淺田屋（Ryokan Asadaya）
房價：人均HK$2,556起（日式房間；包早餐及晚餐）
地址：石川縣金澤市十間町23
交通：JR金澤站步行15分鐘
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金澤酒店推介【3】加賀寶泉御宿野乃金澤天然温泉酒店（Onyado Nono Kanazawa）

加賀寶泉御宿野乃金澤天然温泉酒店（Onyado Nono Kanazawa）鄰近近江町市場、尾山神社、金沢城公園、長町武家屋敷通等景點，來往車站則需要步行約15分鐘。酒店從大廳到房間都是日式榻榻米及木地板，需要脫鞋進入酒店。

酒店提供305間和洋式客房，分為雙人房、三人房及家庭房，全部房間都配備私人浴室及沙發區。酒店附設室內及室外天然溫泉浴場、桑拿及冷水浴，浸完溫泉更有免費醬油拉麵宵夜、冰品及飲品！

加賀寶泉御宿野乃金澤天然温泉酒店（Onyado Nono Kanazawa）
房價：人均HK$273起（中型雙人房）
地址：石川縣金澤市下堤町1番1
交通：JR金澤站步行15分鐘
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金澤酒店推介【4】香林居（Korinkyo）

香林居（Korinkyo）鄰近長町武家屋敷通、金澤21世紀美術館、石浦神社、石川縣立美術館、兼六園等景點，距離野町地鐵站亦只需步行約17分鐘，觀光出行都非常方便。酒店於2021年才開業，提供18間客房及套房，採用極簡主義，設計以白色及木系元素為主，居家感滿滿！

全部客房均配備私人浴室、投影機及影像設備、免費迷你吧、特大睡床等，大部分客房亦配備浴缸；高層套房房型另設私人桑拿及露天風呂。酒店亦附設Spa、貸切風呂、桑拿、圖書館等設施。

香林居（Korinkyo）
房價：人均HK$1,194起（景觀標準房；包早餐）
地址：石川縣金澤市片町1丁目1-31
交通：野町地鐵站步行17分鐘
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金澤酒店推介【5】金澤辰口温泉松崎旅館（Matsusaki Ryokan）

金澤辰口温泉松崎旅館（Matsusaki Ryokan）位於能美市，距離金澤市車程大約半小時，鄰近辰口溫泉、九谷陶藝村及能美市立博物館等景點。從酒店來往車站需要15分鐘車程，酒店亦有提供接送服務。酒店已有近190年歷史，僅提供24間客房，房間均為日式房型，配備私人浴室及私人風呂，坐擁花園景觀。酒店客房空間非常大，最大的房型亦可供8人入住。酒店另設大眾風呂、大眾浴場及貸切風呂可以使用，房價亦包含免費早餐。

金澤辰口温泉松崎旅館（Matsusaki Ryokan）
房價：人均HK$1,130起（帶浴室的日式房間，花園景觀；包早餐）
地址：石川縣能美市龍口町3-1
交通：明峰地鐵站車程15分鐘
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金澤酒店推介【6】SOKI 金澤（SOKI KANAZAWA）

SOKI 金澤（SOKI KANAZAWA）距離車站15分鐘步程，鄰近近江町市場、主計町、尾山神社、志摩、東茶屋街等景點，附近亦有餐廳及商場，地理位置極佳！酒店提供130間客房，共12種房型，最多可供四人入住。

房內均配備私人浴室、床頭電源插座、洗漱用品等，所選的寢具和家電亦都是知名且好用的品牌。酒店亦有提供大浴場、免費供應的甘酒和咖啡牛奶、檜葉木香氛包體驗及手作日本早餐體驗等特色活動可以預約參加。

SOKI 金澤（SOKI KANAZAWA）
房價：人均HK$215起（中型特大床間）
地址：石川縣金澤市袋町2-1
交通：JR金澤站步行15分鐘
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金澤酒店推介【7】元湯石屋旅館（Motoyu Ishiya）

元湯石屋旅館（Motoyu Ishiya）是一家藏在金澤郊區的特色溫泉旅館，從江戶時代開始已經開業，至今已有超過200年歷史。雖然交通比較不便，但環境清幽，可以在大自然環境中好好放鬆！酒店從大堂到房間都鋪有榻榻米地板，需要脫鞋才可以進入。酒店提供14間客房，均配備日式家具、浴衣、空調及私人廁所，部分客房為西式床鋪。酒店亦提供大浴場、室外及室內溫泉可以使用，更可以享用特色火鍋料理及時令日本料理！

元湯石屋旅館（Motoyu Ishiya）
房價：人均HK$966起（日式標準雙床房 - 帶私人衞生間；包早餐及晚餐）
地址：石川縣金澤市深谷町CHI95甲
交通：JR金澤站車程25分鐘
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金澤酒店推介【8】金澤湯湧温泉 湯之出旅館（Yunode Ryokan）

金澤湯湧温泉 湯之出旅館（Yunode Ryokan）位處山上，鄰近金澤湯涌江戶村、湯湧溫泉、金沢湯湧夢二館等景點，來往金澤市中心大約需要半小時車程。酒店環境清幽，僅提供9間客房，房間均為日式房型，配備私人溫泉、日式床鋪、小露台、日式庭園、私人所等，部分房型澤附有室外按摩浴池或露天風呂，可以感受濃厚的日式和風氛圍！酒店亦有提供以梅花為特色主題的室內浴池、檜之湯等變化多樣的溫泉浴池任君選擇！

金澤湯湧温泉 湯之出旅館（Yunode Ryokan）
房價：人均HK$870起（日式房；包早餐及晚餐）
地址：石川縣金澤市湯涌荒屋町77-2
交通：JR金澤站車程33分鐘
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金澤酒店推介【9】金澤湯湧温泉百樂莊（Hyakurakuso）

金澤湯湧温泉百樂莊（Hyakurakuso）位於金澤市近郊，金澤湯涌江戶村、湯湧溫泉、竹久夢二歌碑等景點均步行可達。雖然酒店距離市區較遠，但酒店亦有提供來往金澤站和兼六園的免費穿梭巴士服務，前往市區亦相當方便！

酒店只有15間客房及套房，有日式及和洋室房型可供選擇。全部房型均配備私人廁所、和室及陽台，部分房間另有半露天浴池或浴缸。酒店亦附設大浴場、包租式浴池及可免費預約的私人風呂。

金澤湯湧温泉百樂莊（Hyakurakuso）
房價：人均HK$1,046起（日式房；包早餐及晚餐）
地址：石川縣金澤市湯涌荒屋町67-1
交通：JR金澤站車程33分鐘
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金澤酒店推介【10】多米酒店-金澤天然温泉（Dormy Inn Kanazawa Natural Hot Spring）

多米酒店-金澤天然温泉（Dormy Inn Kanazawa Natural Hot Spring）地理位置極佳，距離JR金澤站僅2分鐘步程，亦鄰近金澤驛東廣場、鼓門、金澤百番街等景點，吃喝玩樂一應俱全！酒店提供296間客房，最大的房型可供多達5人入住！全部客房均備有私人廁所及淋浴間，亦提供冰箱、衣櫃、充電線及洗漱用品等基本用品。酒店亦附設室內大眾池、SPA烤箱、露天溫泉等設施。

多米酒店-金澤天然温泉（Dormy Inn Kanazawa Natural Hot Spring）
房價：人均HK$229起（雙人床房）
地址：石川縣金澤市堀川新町2-25
交通：JR金澤站步行2分鐘
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（全文完）

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