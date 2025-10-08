萬豐海岸城懶人包｜山姆超市＋手搖/餐廳/手信/書店一文看

萬豐海岸城購物中心懶人包｜位於寶安區的深圳萬豐海岸城購物中心，商場佔地20萬平方米，由兩座大型購物中心、公共平台街區組成，規模相當兩個南山海岸城，賣點包括深圳首間CINITY LED大型影院、日式傢俱店NITORI，以及被譽為深圳最美書店之一的「覔書店」。此外，山姆分店更於今年開業！《香港01》好食玩飛記者整理出懶人包，一文帶你睇清楚新商場有什麼好玩好食！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

萬豐海岸城｜深圳山姆超市第5間分店

深圳山姆會員商店（Sam's Club）可說是到深圳必逛的超市，目前在深圳共有4間分店。山姆會員商店亦已在寶安區開設第5間分店，與萬豐海岸城相連。深圳山姆寶安新分店建築面積約2萬平方米，將透過空中廊橋連接萬豐海岸城，打造西部商業中心。

山姆會員商店將於寶安區開設第5間分店，與「萬豐海岸城」相連。（小紅書@深圳服務助手）

萬豐海岸城｜美食餐廳逾百間—麻辣火鍋／日式燒肉／現撈海鮮

萬豐海岸城在美食方面落足功夫，商場有逾百間餐飲店，種類繁多。無論是麻辣火鍋、烤魚、點心、還是日韓料理、西餐、自助餐，都應有盡有。

其中怎麼會少得了港人喜愛的同仁四季椰子雞、太二酸菜魚，還有網紅牛扒店「原石牛扒」、雲南菌菇火鍋「芸山季」、日式燒肉的排隊王「肉祭」、潮汕牛肉火鍋「八合里」，還有以現點現撈的水產海鮮聞名的「79號漁船」等等，根本不用擔心肚仔餓！

萬豐海岸城｜手搖飲品天堂—人氣奶茶店／創意咖啡／健康蔬果汁

此外，萬豐海岸城有逾十間飲品店，除了常見的星巴克咖啡、瑞幸咖啡、滿記甜品、coco都可外，也有不少北上港人喜愛的茶飲店，如喜茶、古茗、茉莉奶白、鮮芋仙，比較少港人知道的有石炮台果汁冰、余慶池非遺奶茶等。

小編最推薦大家嘗試來自上海的精品咖啡店——「M Stand」，主打經典與創意融合的咖啡及甜點，推薦鹹芝士拿鐵、冰搖黃杏美式、話梅氣泡美式等，好喝又創意十足！

不喝咖啡的朋友仔們不妨試試深圳本土品牌的輕食餐廳——「GAGA鮮語」，主打水果茶、蔬菜果汁等各種飲品，還有蛋糕、沙拉、麵包、漢堡、意麵等美味餐食提供。小編推薦蓮霧油柑茶、羽衣甘藍青蘋果、桃子烏龍。夏日炎炎來上一杯、解暑一流！

萬豐海岸城｜港人必買手信——堅果炒貨、麵包店

說到港人必買，「薛記炒貨」一定榜上有名，主打良心炒貨，提供高品質的堅果、果脯等產品。推薦堅果肉鬆球、五黑芝麻卷、鎖鮮烤栗子、酸奶塊等小零食，作為伴手禮非常合適。

薛記炒貨成為港人北上必買伴手禮。（小紅書@閒不住星人）

而在深圳生意火爆的麵包店「巴黎貝甜」也是必試之一，有64層開酥的葡式酥皮蛋撻、不同口味的貝果、羊角麵包、鹼水麵包、奶油乳酪包等等，人氣堪比麵包屆的「鮑師傅」。

萬豐海岸城｜日式傢俱家品店——NITORI

家居用品方面，「NITORI」成功入駐萬豐海岸城。「NITORI」是來自日本國民家居品牌，在大陸亦有「平價版IKEA」之稱，主打提供物美價廉的家居用品，因此頗受歡迎。

店鋪提供繽紛豐富的家具產品如沙發、餐桌椅、衣櫃、床，廚具、日用品以及家飾如寢具、窗簾、餐具、收納櫃等，價格也十分吸引，非常適合大家酒足飯飽後慢慢逛。

NITORI進駐海岸城，家居用品物美價廉。（小紅書@一隻P君）

萬豐海岸城｜舒適溫馨的家庭書房——覔書店

「覔」是一個古字，為「覓」的異體字，可以解釋為「尋找」與「探索」。覔書店定位為在商場中的「城市家庭大書房」書店，有近40,000冊精選圖書。店鋪集親子書籍、文創產品、主題咖啡，及兒童樂園於一身，全力打造一個多元文化空間。覔書店的特色之一，是有一道由燈光及木材設計而成的「時光隧道」，店鋪設計獨特，空間感十足，是港人北上的親子好去處。

萬豐海岸城｜配套設施齊全—深圳首家CINITY LED戲院

萬豐海岸城內不僅吃飯、購物選擇多，配套設施也一應俱全，包括VR館、Spa按摩店、美容院、兒童樂園、夾公仔機、戲院等。

值得一提的是萬豐海岸城的戲院是全深圳首個CINITY LED影廳，亦是全球首款支持4K／120幀高格式的影院LED放映系統。集4K、3D、高亮度、高幀率、高對比度、廣色域等多項最新電影技術成果於一體，而且熒幕超過20米，配備杜比全景聲。戲院大到可容納近500位觀眾，讓每一次觀影都是沈浸式的極致視聽盛宴！而且價格非常抵，如近日上映的Minions票價50人民幣有找！

萬豐海岸城｜交通方法

地址：深圳市寶安區新橋街道萬豐社區萬豐中路245號

營業時間：星期一至四 10am-10pm；星期五至日及公眾假期10am-10:30pm

交通：1. 巴士：615路、B835路、M184路、M253路、M397路

2. 地鐵：深圳灣口岸過關後打車至登良或海月地鐵站（約10多元人民幣），搭乘2號線至後海站，換乘11號線至馬安山站，C出口步行約10分鐘；

3. 的士：由深圳灣口岸過關後，打車到萬豐海岸城約40分鐘（約60至80人民幣）



（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略