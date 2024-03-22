深圳花海攻略｜南山打卡簕杜鵑花牆、木棉花大街　羅湖再賞月季花

「人間三月芳菲始，又是一年花開時」，深圳滿城盡戴繽紛色，明豔與浪漫在各處綻放，賞花去！



三角梅瀑布 ｜ 木棉花大街 ｜ 簕杜鵑花牆 ｜ 月季花名園

園博園匯芳園：三角梅瀑布

三月，又到了深圳花開滿城，到處都充滿着浪漫氛圍的季節。

簕杜鵑的盛放，宣告着深圳春日的到來；被稱作是賞花天花板的深圳園博園，三角梅花海今年如約而至，愈發蓬勃燦爛，吸引了不少遊客前往打卡，平日靜謐的園林，又開始熱鬧了起來。

+ 3

一樹繁花，續寫春日浪漫

從東門進入即可來到匯芳園，每年3月，這裏的簕杜鵑花海便會長滿整個院子，鋪滿牆沿瓦壁。粉紅相間，如瀑布般傾瀉而下，肉眼可見的震撼。

一樹繁花，真正詮釋了什麼叫做「春色滿園關不住」，為這座極具江南水鄉韻味的園林增添了不少春日浪漫。

粉白相間，各有各的詩意

粉紅的簕杜鵑，穿過層層疊疊的綠，淺露不媚俗的嬌豔。而那抹亮眼的純白，在紅與綠的映襯間，更顯得清新素雅。

除了匯芳園的三角梅花海瀑布，園博園各個角落還有許多不同的鮮花迎春開放。尋個時間閒逛吧，一路邂逅春日色彩。

深圳國際園林花卉博覽園-東門

門票：免費，無需預約

交通：地鐵1號線竹子林站B2出口，步行1.2公里或打車前往

注意：花海位於匯芳園，可從東門進入



沙河白石立交：三角梅天橋

春日到，深圳的馬路和天橋都變成了三角梅花海的背景板。從高新南地鐵站C出口和B出口出發，往大沙河方向直行百米，便是沙河白石立交。

這裏的三角梅用「花團錦簇」都不足以形容。橋樑高低錯落，茂密緊簇的花朵便順勢爬滿兩側，粉紫為主，紅黃點綴其間，往上與藍天相連，這是大自然造就的繽紛一幕。

+ 3

過路行人，皆是春日攝影師

踏上花海天橋，大家都不約而同地放慢了腳步，即便橋下是車水馬龍，但繁忙節奏絲毫沒有打破此時的浪漫時刻。

熱愛生活的人們，用手機定格了這難以複製的浪漫。而賞花的身影，也成了我們鏡頭中的風景。

大沙河長廊，花樹沿河綻放

天橋一側直接通往大沙河生態長廊，橋底一棵繁茂盛開的紫花風鈴木，吸引着大家駐足合影。河畔還栽種了不少花樹，沿河漫步，即可收穫整個春日的繽紛色彩。

沙河白石立交

交通：地鐵9號線高新南站C出口

注意：車輛多，拍照時注意安全



三角梅觀賞地推薦：簕杜鵑谷公園、蓮花山公園、圓嶺新村、玉龍公園、東湖公園等



港灣生活小區：簕杜鵑花牆

若是選出一片最適合拍照的三角梅花海，我推薦赤灣的港灣生活小區。一面塗鴉牆，一叢嬌豔燦爛的花海瀑布，很有宮崎駿漫畫的童話氛圍感。

+ 1

這兒的三角梅面積不大，但長勢喜人，花朵緊緊相簇，抬頭看幾乎難見空隙。不管是站於樹下，還是登上樓梯，都能被大片三角梅簇擁，非常漂亮。

相比其他地方，這裏的三角梅只有單一純粹的豔紅，在綠葉的襯托下，顯得更為色彩濃郁。天氣晴好時，細碎陽光傾灑在枝頭，春光無限。

港灣生活小區-南1門

交通：地鐵2/8/5號線赤灣站B、C出口

1、步行1.3公里或打車前往

2、可轉乘公交B945路至「港灣生活小區站」、公交113路至「南山公司站」



赤灣五路：木棉花大街

從港灣生活小區步行幾分鐘，便到了赤灣五路。兩排高大的木棉樹挺拔而立，如火如荼的木棉花在枝頭盛情開放，將整條大街渲染地如此壯觀、熱烈。

+ 2

「奇花爛漫半天中，天上雲霞相映紅」，滿城盡戴木棉花時，這抹紅，猶如火焰般點燃春日天空。

飽滿綻放的木棉花，豔紅而不媚俗，是掛在枝頭的火苗，也是落於行人眼中的驚豔。途經此處的人，十有八九都忍不住駐足，抬頭用雙眼和相機記錄此刻春日浪漫。

赤灣五路

交通：地鐵2/8/5號線赤灣站B、C出口，轉乘公交B945/113路至「南山公司站」



木棉花觀賞地推薦：景田北街、福田區圖書館商報路等



羅湖人民公園：月季名園

擁有「世界月季名園」之稱的人民公園，月季花海也開了。園內設有多個觀賞區，其中月季園、玫瑰宮最為推薦。

園內300餘種月季花嬌妍綻放，每一叢的顏色和姿態都各具特色。漫遊其中，花色與盎然綠意相襯，讓人彷彿闖入莫奈畫筆下的油畫花園。

+ 2

月季花展剛剛結束，想要前往的小夥伴建議查詢下最新資訊哦。另外像香蜜公園、五指耙公園，也是賞月季的好去處。

人民公園

門票：免費，無需預約

交通：地鐵3號線曬布站D出口



月季觀賞地推薦：立新湖公園，香蜜公園，五指耙體育公園等



Tips：

圖片拍攝於三月初，由於天氣原因，花朵可能凋謝，大家適當降低期待值～

賞花前建議查詢最新花海資訊，避免撲空哦。



【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】