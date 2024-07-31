澳門國際音樂節｜5大必睇位 爵士鋼琴大師Herbie獻技｜附早鳥優惠

澳門國際音樂節｜第36屆澳門國際音樂節將於10月4日至11月4日，分別在澳門文化中心綜合劇院、澳門文化中心小劇院、崗頂劇院、澳門文化中心黑盒II及倫敦人劇場等5個場地舉行。今屆音樂節以「星光燦爛」為主題，請來多位音樂大師，如爵士鋼琴大師賀比·漢考克（Herbie Hancock）及國際樂壇天后瑪麗莎（Mariza）等一眾音樂巨星演出。喜歡音樂又計劃將到澳門旅行的朋友，以下5大音樂節賣點及門票優惠就要看看了！



澳門特別行政區政府文化局於今日（7月31日）下午在澳門倫敦人吐魯番廳舉行「第三十六屆澳門國際音樂節節目巡禮」，宣布第36屆澳門國際音樂節將於10月4日至11月4日舉行。文化局局長梁惠敏表示，希望透過是次國際音樂節，與國際音樂家搭建交流平台，同時為觀眾帶來優質的音樂盛宴。

與去年澳門國際音樂節一樣，除了12項主要的大型節目外，是次國際音樂節繼續設有延伸活動，包括大師班、工作坊、演前導賞、後台探索、社區音樂演出，以至音樂電影匯演等16項延伸活動。今屆澳門國際音樂節節目多姿多彩，以下精選5大賣點，讓各位到澳門時也能安排在行程上！

澳門國際音樂節5大賣點【1】多位音樂大師首度在澳演出

獲格林美終身成就獎、現年84歲的爵士鋼琴大師賀比‧漢考克（Herbie Hancock）將首度到澳門演奏。賀比‧漢考克是當今世上極具影響力的爵士樂名家，其代表作品《哈密瓜島》（Cantaloupe Island）和《變色龍》（Chameleon）等，層次豐富多變。此外，現代爵士樂界重要人物之一，小號演奏家溫頓‧馬薩利斯（Wynton Marsalis）與林肯中心爵士樂團亦是首度來澳，以充滿能量的爵士樂演出。相信是次出演消息，已讓一眾爵士樂迷引頸以待。

澳門國際音樂節5大賣點【2】馬林斯基交響樂團獻演「歌劇之王」《托斯卡》

適逢普契尼逝世一百年紀念之際，俄羅斯馬林斯基劇院與古典樂壇著名指揮家維那利‧捷傑耶夫（Valery Gergiev）將與澳門樂團及馬林斯基交響樂團，獻演世界歌劇演出最多的作品之一，被譽為「歌劇之王」的普契尼三幕歌劇《托斯卡》，透過華麗堂皇的舞台佈景與實力強勁的演出陣容重現這部愛情經典，為音樂節揭開序幕。

馬林斯基交響樂團獻演「歌劇之王」《托斯卡》。（澳門特別行政區政府文化局）

澳門國際音樂節5大賣點【3】國際歌后瑪麗莎與中樂團閉幕獻演

閉幕演出將由享譽國際的葡萄牙法多歌后瑪麗莎（Mariza）與澳門中樂團及指揮家葉聰攜手於澳門倫敦人劇場獻演，將西方浪漫的音樂融入中國旋律。作為葡萄牙著名的傳統音樂Fado的重要傳承者，瑪麗莎在葡萄牙已是國寶級的存在，是次與澳門中樂團的共同出演,相信能帶給觀眾耳目一新的音樂體驗，充滿驚喜。

葡萄牙法多歌后瑪麗莎將與澳門中樂團於閉幕獻演。（澳門特別行政區政府文化局）

澳門國際音樂節5大賣點【4】揉合鋼琴、芭蕾舞和動畫的跨媒體節目《胡桃夾子與我》

由鋼琴家亞歷山德拉‧德雷斯庫（Alexandra Dariescu）創作，於英國倫敦首度演出後，獲得廣大好評的多媒體節目《胡桃夾子與我》，將傳統的芭蕾舞舞蹈，揉合鋼琴和動畫影像，以別開生面的方式演繹柴可夫斯基的經典童趣故事。芭蕾舞舞者翩翩起舞，與鋼琴演奏家互動，結合充滿魔幻風格的動畫影像，令觀眾仿如置身於童話世界之中。

多媒體節目《胡桃夾子與我》於英國倫敦首度演出後獲廣大好評。（澳門特別行政區政府文化局）

澳門國際音樂節5大賣點【5】澳門年青樂手聯同澳門樂團共同獻奏

音樂節致力為澳門年輕音樂家提供演出平台，是次音樂節與往年一樣，將繼續搭建《藝萃菁英》展演平台，由四位屢獲殊榮的澳門年青樂手，包括鋼琴演奏家湯澔朗、大提琴手何諾軒、巴松管手鄭舜謙以及古箏演奏家孔蔚嘉，聯同澳門樂團與澳門中樂團樂師共同獻奏，施展新生代的音樂活力。

左起巴松管手鄭舜謙、鋼琴演奏家湯澔朗、古箏演奏家孔蔚嘉以及大提琴手何諾軒。（澳門特別行政區政府文化局）

澳門國際音樂節詳情

時間：2024年10月4日至11月4日

地點：澳門文化中心綜合劇院、澳門文化中心小劇院、崗頂劇院、澳門文化中心黑盒劇場II、倫敦人劇場

門票售價：$120起



澳門國際音樂節門票優惠

早鳥優惠低至7折

第三十六屆音樂節各場門票於8月18日起在澳門售票網公開發售。門票設多項優惠。大眾以下列方式購買門票，於8月18日至25日期間購買，即可享受7折早購優惠；於8月26日起購買，亦可享8折優惠：

1. 一次購買3場不同場次門票；

2. 一次購買10張或以上同場門票；

3. 全日制學生證（持有本澳全日制學生證之學生或外地全日制學生證之本澳居民）

4. 澳門教師證



中銀客戶優惠

憑中銀信用卡或中銀卡購買特約節目的任何張數門票，可享七折優惠。特約節目包括開幕鉅獻普契尼三幕歌劇《托斯卡》及閉幕呈獻《瑪麗莎與澳門中樂團》。



八折優惠

1. CCM摯友、澳門樂團之友、澳門中樂團之友、澳門藝術博物館之友於8月18日至8月25日期間購買門票；

2. 憑中銀信用卡或中銀卡購買非特約節目的門票；

3. 憑工銀澳門、大西洋銀行、澳門國際銀行、澳門商業銀行、大豐銀行、華僑銀行澳門之萬事達卡、VISA卡或銀聯卡購買門票；

4. 憑澳門航空目的地為澳門之登機證（航班代碼為NX）於抵澳天起7天內到澳門售票網各門市購買門票。



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憑頤老咭或殘疾評估登記證購買門票可享半價優惠。

