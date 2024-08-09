士林夜市10大美食｜爆汁炸雞排／滷肉飯放題／雪花冰／香蕉煎餅

士林夜市必食｜根據台灣觀光署2023調查顯示，士林夜市是受訪旅客遊覽夜市排名第一位。這個夜市到底有甚麼特色美食使它突圍而出呢？《香港01》好食玩飛頻道編輯整理了10間位於士林夜市的美食，其中包括兩間獲台北米芝蓮推薦的小食店，還有連本地學生都大力支持的滷肉飯放題、20年肉汁爆滿的雞排店等。



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士林夜市美食【1】阿輝麵線—$10大腸花枝丸麵線

雖然攤檔不設座位，但人氣依然。阿輝麵線從2018至2021連續四年獲得台北米芝蓮推介，綜合麵線台幣40元（約10港元）就有大腸同花枝塊（墨魚塊），滷大腸有咬口又入味。除了麵線，筒仔米糕亦有網民推薦，筒仔米糕是一種糯米製成的小食，有點像糭，米糕上會有醬汁，阿輝麵線的筒仔米糕份量充足。食量大的話，可以一試。

阿輝麵線

地址：臺北市士林區大南路52號（士林慈諴宮媽祖廟口）

營業時間：17:00 - 23:00



士林夜市美食【2】家鄉碳烤雞排—20年香酥雞扒老字號

來到夜市，相信都很難抵抗大雞排的誘惑，雖然士林夜市有知名的豪大大，但旅行就當然要試下一些香港沒有的小店。從劍潭站出來，很快就可以見到家鄉碳烤雞排.。家鄉碳烤雞排由賴氏家人經營有近20年，為了令厚實的雞扒鎖住肉汁並在表面留有焦香，他們是用先炸後烤的方法製作雞排。對於本地食客而言，他們的雞排售價台幣100元（約25港元）可謂十分進取，但車攤總是堆滿人。

家鄉碳烤雞排士林店

地址：台北市士林區基河路1號

營業時間：16:00–00:00



士林夜市美食【3】鍾家原上海生煎包—米芝蓮推介老字號

坐落於小巷的鍾記原上海生煎包，每到營業時間都會看到人龍，但只需等待10到15分鐘就能輪到。餐點選擇相當簡單，分為高麗菜包（椰菜菜包）和肉包兩種口味。

生煎包外皮厚度恰到好處，咬下去會有微微的脆感。高麗菜包內餡豐富飽滿，新鮮爽脆，而肉包裡的肉餡份量十足，咬開後肉汁在口中爆發。雖然香港都有生煎包，但鍾家生煎包一顆台幣16元（約4港元），可以單粒賣，留些空間吃其他小食。

（fb@鍾家原上海生煎包）

鍾家原上海生煎包

地址：台北市士林區小東街38號

營業時間：07:00-14:00；16:00-00:00(星期一16:00~00:00）

交通：捷運劍潭站1號出口步行11分鐘



士林夜市美食【4】食來運轉—滷肉飯放題奶茶任飲

來到夜市，有時都會想食左正餐先再去「掃街」。被名為士林最強便當店的食來運轉，以超親民價格成為學生愛店。一個便當最便宜只要120元，有香酥雞腿，宮堡雞丁等12款飯類選擇，更可以任食任飲滷肉飯同奶茶、奶綠等4種飲品，難怪網絡上大讚。

食來運轉提供滷肉飯同奶茶、奶綠等4種飲品任食任飲。（ig@jack_food_diary）

食來運轉

地址：台北市士林區小東街31號

營業時間：10:00-14:30；16:00-20:30

交通：捷運士林站2號出口步行6分鐘



士林夜市必食【5】燒烤杏鮑菇

燒烤杏鮑菇店面走日系風格，緊鄰著知名的媽祖廟，無論平日或週末都人龍不斷，而且一個個杏鮑菇排在烤爐上，很容易就認得出來。這家店使用的是新鮮有機杏鮑菇，即叫即烤，塗上燒汁的杏鮑菇外帶焦香，一口咬下去鮮嫩多汁，而且有9種不同的口味供選擇，每次更可挑選2種口味一起品嚐。要留意的是，檸檬味會用檸檬汁，會跟另一味道混在一起，怕味道奇怪的話，可以選擇其他口味。

士林夜市燒烤杏鮑菇

地址：台北市士林區大南路98號

營業時間：17:00-00:00



士林夜市美食【6】等等燒

這家店舖看似是賣銅鑼燒，但實際上又不完全是銅鑼燒。他們採用了銅鑼燒的餅皮，內餡則夾有麻薯、牛奶吉士醬和水果等材料，製成「等等燒」。之所以取名為「等等燒」，是因為顧客必須得耐心等待才能品嚐到這種獨特的美味。他們共有12款口味，必試口味有珍珠奶茶口味。

地址： 111台灣台北市士林區大南路84號號 No

營業時間：16:00-23:00



士林夜市美食【7】花藏雪—新鮮水果雪花冰

花藏雪是一間本地人都大力推薦的雪花冰甜品店，除了店面裝修精緻適合打卡，雪花冰味道選擇多，又好食，更會不時推出限時口味。必試口味有「草莓雪菓」，草莓冰使用草莓果肉製成，整個粉紅色的少女心爆棚，還有「西瓜小涼球」完全為夏天而設，清新甜度適中。值得一提的是，水果類雪花冰使用新鮮水果，所以是根據季節供應的。

花藏雪

地址：台北市士林區大北路27號1樓

營業時間：13:00-21:00（不定期休息）



士林夜市美食【8】忠誠號蚵仔煎

士林夜市有多間蚵仔煎店舖，但不少人依然選擇忠誠號。店舖內外都有座位，環境明亮，走累了來坐坐也是個好選擇。回到主角蚵仔煎，蚵仔煎吃起來粉漿感並不會太重，每口都吃到餅中蔬菜跟蚵仔，而且蛋味跟蚵仔味道恰到好處，整體而言足料味道好，所以就留得住食客。

地址： 111台灣台北市士林區大東路15-32號號

營業時間：17:00-01:00



士林夜市美食【9】頃刻間—綠豆沙牛奶黑糖珍珠鮮奶

綠豆沙牛奶專賣店「頃刻間」坐落於士林小北街，以70年代復古風裝潢吸引目光。頃刻間以數小時熬煮出綿密的綠豆，並與冰塊牛奶融合，口感濃郁滑順，甜而不膩，有陣陣的綠豆香，適合作甜品。或許你可能對綠豆沒有興趣，頃刻間亦有黑糖珍珠大奶怪，抹茶旅人，奶蓋等，同樣受歡迎。

綠豆沙牛奶是店舖招牌。（小紅書@杯緣子）

頃刻間

地址：111台灣台北市士林區小北街1號

營業時間：14:00–21:30



士林夜市美食【10】阿德泰式煎餅&奶茶

香蕉煎餅外脆內軟，帶有一股香蕉的芳香，再搭配上朱古力煉奶，實在是絕妙的組合。這家阿德泰式香蕉煎餅的所有煎餅都是即點即做，餅皮亦是自家製，一出爐就熱騰騰地香噴噴，實在令人垂涎三尺!

阿德泰式煎餅&奶茶

地址： 111台灣台北市士林區



士林夜市資訊

值得留意的是，士林夜市雖列明晚上12時為結束營業時間，但不少檔販及店舖於11時左右就關店，因此建議約8至9時抵達並預留兩小時左右遊覧。

地址：111台灣台北市士林區基河路101號

開放時間：今日16:00-00:00開始營業

交通：捷運搭乘淡水線至劍潭站即可抵達。



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